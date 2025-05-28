Bugün hangi maçların oynanacağı merak konusu oldu. 28 Mayıs 2025 maç programı futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Bugünkü maç takvimine göre, UEFA Konferans Ligi’nde final heyecanı yaşanacak. Real Betis ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 28 Mayıs 2025 Bugünkü maçlar listesi…