Bugünkü maçlar 28 Mayıs 2025: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?
28 Mayıs 2025 maç programı paylaşıldı. Böylece bugün oynanacak maçlar belli oldu. Bu akşam UEFA Konferans Ligi final maçı oynanacak. Lig tarihindeki dördüncü finalde Real Betis ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Real Betis Chelsea maçı başta olmak üzere bu akşam oynanacak mücadeleleri canlı izlemek isteyen futbolseverler maçların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanallarını araştırmaya başladı. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 28 Mayıs 2025 Bugünkü maçlar listesi...
Bugün hangi maçların oynanacağı merak konusu oldu. 28 Mayıs 2025 maç programı futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Bugünkü maç takvimine göre, UEFA Konferans Ligi’nde final heyecanı yaşanacak. Real Betis ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 28 Mayıs 2025 Bugünkü maçlar listesi…
UEFA KONFERANS LİGİ’NDE FİNAL HEYECANI
UEFA Konferans Ligi finalinde Real Betis ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Real Betis - Chelsea maçı, bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak.
Polonya'nın Wroclaw kentindeki Wroclaw Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
28 MAYIS 2025 BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
UEFA Konferans Ligi
22:00 Real Betis - Chelsea
Almanya: Regionalliga Play Offs
20:00 Lokomotive Leipzig - Havelse
Almanya: Oberliga Play Offs
20:00 Altona - Hemelingen
22:00 Schoningen - Heider SV 20:00
Andorra: Primera Divisió - Düşme Grubu
21:30 Esperanca - City Escaldes
Arjantin: Copa Argentina
23:00 Excursionistas - Argentinos Jrs
Uluslararası Dostluk Maçı
09:00 Vietnam U16 - Avustralya U16
14:35 Çin U16 - Suudi Arabistan U16
16:00 Eritre - Güney Sudan
19:00 Umman - Lübnan
20:00 Catalonia Selection - Kosta Rika
20:00 Fas U18 - İngiltere U18
20:00 Kosova U21 - Kuzey Makedonya U21
21:45 Nijerya – Gana