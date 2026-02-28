‘’Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?’’ soruları, 28 Şubat 2026 Cumartesi günü de gündemdeki yerini aldı. Trendyol Süper Lig'de 24. hafta heyecanı, İstanbul ve Kocaeli'de oynanacak dev randevularla zirve yapacak. Liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, RAMS Park'ta Alanyaspor ile karşı karşıya gelecekken; Beşiktaş, TÜRKA Kocaeli Stadyumu'nda Kocaelispor ile mücadele edecek. Süper Lig’in yanı sıra Trendyol 1. Lig'de de play-off mücadelesi kızışırken, Avrupa'nın dev liglerinde oynanacak mücadeleler nefes kesecek. İşte Premier Lig’den Bundesliga’ya, La Liga’dan Serie A’ya en prestijli liglerin yer aldığı 28 Şubat 2026 maç programı ve canlı yayın bilgileri...