Bugünkü maçlar 28 Şubat Cumartesi: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'de 24. hafta heyecanı, bugün oynanacak 4 kritik karşılaşmayla devam edecek. Ligde 55 puanla zirvede yer alan Galatasaray, sahasında Alanyaspor'u ağırlayacakken; puan tablosunda 4. sırada yer alan Beşiktaş, Kocaelispor deplasmanında 3 puan için mücadele edecek. Avrupa'nın 5 büyük liginde ve Suudi Arabistan Pro Lig'de dev eşleşmeler futbolseverleri bekliyor olacak. Günün Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A, Ligue 1, Bundesliga ve Suudi Arabistan Pro Lig mücadelelerini derledik. İşte 28 Şubat 2026 Cumartesi maç programı ile karşılaşmaların yayıncı kuruluşları...
‘’Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?’’ soruları, 28 Şubat 2026 Cumartesi günü de gündemdeki yerini aldı. Trendyol Süper Lig'de 24. hafta heyecanı, İstanbul ve Kocaeli'de oynanacak dev randevularla zirve yapacak. Liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, RAMS Park'ta Alanyaspor ile karşı karşıya gelecekken; Beşiktaş, TÜRKA Kocaeli Stadyumu'nda Kocaelispor ile mücadele edecek. Süper Lig’in yanı sıra Trendyol 1. Lig'de de play-off mücadelesi kızışırken, Avrupa'nın dev liglerinde oynanacak mücadeleler nefes kesecek. İşte Premier Lig’den Bundesliga’ya, La Liga’dan Serie A’ya en prestijli liglerin yer aldığı 28 Şubat 2026 maç programı ve canlı yayın bilgileri...
28 ŞUBAT 2026 BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ
Süper Lig
13:30 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (beIN Sports 2)
16:00 Kocaelispor-Beşiktaş (beIN Sports 1)
20:00 Galatasaray-Alanyaspor (beIN Sports 1)
20:00 Göztepe-Eyüpspor (beIN Sports 2)
1. Lig
13:30 Van Spor FK-Erzurumspor FK (TRT Spor)
13:30 Hatayspor-Bodrum FK (TRT Tabii Spor 6)
20:00 Keçiörengücü-Amed SK (TRT Spor)
İngiltere Premier Lig
15:30 Bournemouth-Sunderland (beIN Sports 3)
18:00 Newcastle United-Everton (beIN Sports 5)
18:00 Liverpool-West Ham United (beIN Sports 3)
18:00 Burnley-Brentford (beIN Sports MAX 2)
20:30 Leeds United-Manchester City (beIN Sports 2)
İspanya La Liga
16:00 Rayo Vallecano-Athletic Bilbao (S Sport, S Sport Plus)
18:15 Barcelona-Villarreal (S Sport, S Sport Plus)
20:30 Mallorca-Real Sociedad (S Sport, S Sport Plus)
23:00 Real Oviedo-Atletico Madrid (S Sport, S Sport Plus)
İtalya Serie A
17:00 Como-Lecce (S Sport 2, S Sport Plus, TiviBu Spor 1)
20:00 Hellas Verona-Napoli (S Sport 2, S Sport Plus, TiviBu Spor 1)
22:45 Inter-Genoa (S Sport 2, S Sport Plus, TiviBu Spor 1)
Fransa Ligue 1
19:00 Rennes-Toulouse (beIN Sports 4)
21:00 Monaco-Angers (beIN Sports 4)
23:05 Le Havre-PSG (beIN Sports 4)
Almanya Bundesliga
17:30 Mönchengladbach-Union Berlin (S Sports Plus, TiviBu Spor 4)
17:30 Hoffenheim-St. Pauli (S Sports Plus, TiviBu Spor 3)
17:30 Bayer Leverkusen-Mainz 05 (S Sports Plus, TiviBu Spor 2)
17:30 Werder Bremen-Heidenheim (S Sports Plus)
20:30 Borussia Dortmund-Bayern Münih (S Sports Plus)
Suudi Arabistan Pro Lig
22:00 Al-Qadsiah-Al Taawon
22:00 Neom SC-Al Kholood
22:00 Al Fayha-Al Nassr (S Sports Plus)
22:00 Al Najma-Al Akhdoud