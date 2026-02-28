Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 28 ŞUBAT 2026: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Bugünkü maçlar 28 Şubat Cumartesi: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Trendyol Süper Lig'de 24. hafta heyecanı, bugün oynanacak 4 kritik karşılaşmayla devam edecek. Ligde 55 puanla zirvede yer alan Galatasaray, sahasında Alanyaspor'u ağırlayacakken; puan tablosunda 4. sırada yer alan Beşiktaş, Kocaelispor deplasmanında 3 puan için mücadele edecek. Avrupa'nın 5 büyük liginde ve Suudi Arabistan Pro Lig'de dev eşleşmeler futbolseverleri bekliyor olacak. Günün Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A, Ligue 1, Bundesliga ve Suudi Arabistan Pro Lig mücadelelerini derledik. İşte 28 Şubat 2026 Cumartesi maç programı ile karşılaşmaların yayıncı kuruluşları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2026 - 09:16 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        ‘’Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?’’ soruları, 28 Şubat 2026 Cumartesi günü de gündemdeki yerini aldı. Trendyol Süper Lig'de 24. hafta heyecanı, İstanbul ve Kocaeli'de oynanacak dev randevularla zirve yapacak. Liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, RAMS Park'ta Alanyaspor ile karşı karşıya gelecekken; Beşiktaş, TÜRKA Kocaeli Stadyumu'nda Kocaelispor ile mücadele edecek. Süper Lig’in yanı sıra Trendyol 1. Lig'de de play-off mücadelesi kızışırken, Avrupa'nın dev liglerinde oynanacak mücadeleler nefes kesecek. İşte Premier Lig’den Bundesliga’ya, La Liga’dan Serie A’ya en prestijli liglerin yer aldığı 28 Şubat 2026 maç programı ve canlı yayın bilgileri...

        2

        28 ŞUBAT 2026 BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ

        Süper Lig

        13:30 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (beIN Sports 2)

        16:00 Kocaelispor-Beşiktaş (beIN Sports 1)

        20:00 Galatasaray-Alanyaspor (beIN Sports 1)

        20:00 Göztepe-Eyüpspor (beIN Sports 2)

        3

        1. Lig

        13:30 Van Spor FK-Erzurumspor FK (TRT Spor)

        13:30 Hatayspor-Bodrum FK (TRT Tabii Spor 6)

        20:00 Keçiörengücü-Amed SK (TRT Spor)

        4

        İngiltere Premier Lig

        15:30 Bournemouth-Sunderland (beIN Sports 3)

        18:00 Newcastle United-Everton (beIN Sports 5)

        18:00 Liverpool-West Ham United (beIN Sports 3)

        18:00 Burnley-Brentford (beIN Sports MAX 2)

        20:30 Leeds United-Manchester City (beIN Sports 2)

        5

        İspanya La Liga

        16:00 Rayo Vallecano-Athletic Bilbao (S Sport, S Sport Plus)

        18:15 Barcelona-Villarreal (S Sport, S Sport Plus)

        20:30 Mallorca-Real Sociedad (S Sport, S Sport Plus)

        23:00 Real Oviedo-Atletico Madrid (S Sport, S Sport Plus)

        6

        İtalya Serie A

        17:00 Como-Lecce (S Sport 2, S Sport Plus, TiviBu Spor 1)

        20:00 Hellas Verona-Napoli (S Sport 2, S Sport Plus, TiviBu Spor 1)

        22:45 Inter-Genoa (S Sport 2, S Sport Plus, TiviBu Spor 1)

        7

        Fransa Ligue 1

        19:00 Rennes-Toulouse (beIN Sports 4)

        21:00 Monaco-Angers (beIN Sports 4)

        23:05 Le Havre-PSG (beIN Sports 4)

        8

        Almanya Bundesliga

        17:30 Mönchengladbach-Union Berlin (S Sports Plus, TiviBu Spor 4)

        17:30 Hoffenheim-St. Pauli (S Sports Plus, TiviBu Spor 3)

        17:30 Bayer Leverkusen-Mainz 05 (S Sports Plus, TiviBu Spor 2)

        17:30 Werder Bremen-Heidenheim (S Sports Plus)

        20:30 Borussia Dortmund-Bayern Münih (S Sports Plus)

        9

        Suudi Arabistan Pro Lig

        22:00 Al-Qadsiah-Al Taawon

        22:00 Neom SC-Al Kholood

        22:00 Al Fayha-Al Nassr (S Sports Plus)

        22:00 Al Najma-Al Akhdoud

        10

        HTSPOR CANLI SKOR TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tanju Özcan: Gözaltına alındım
        Tanju Özcan: Gözaltına alındım
        EYT’li işçinin kıdem tazminatı hakkı
        EYT’li işçinin kıdem tazminatı hakkı
        Üvey baba şiddetinde anne konuştu: Oğlumun sırtı simsiyahtı!
        Üvey baba şiddetinde anne konuştu: Oğlumun sırtı simsiyahtı!
        Donald Trump'tan Nuri el-Maliki'ye: Adaylıktan çekil
        Donald Trump'tan Nuri el-Maliki'ye: Adaylıktan çekil
        8 kent için "sarı" alarm... 5 bölgede yağış var!
        8 kent için "sarı" alarm... 5 bölgede yağış var!
        12 Dev Adam doludizgin!
        12 Dev Adam doludizgin!
        İbrahim Yıldız hayatını kaybetti
        İbrahim Yıldız hayatını kaybetti
        Sıcak su mucizesi gerçek mi, efsane mi?
        Sıcak su mucizesi gerçek mi, efsane mi?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Galatasaray’ın bitmeyen enerjisi: Barış Alper YILMAZ!
        Galatasaray’ın bitmeyen enerjisi: Barış Alper YILMAZ!
        Uyuşturucu satan şüpheliler ateş açtı; 1 jandarma yaralandı
        Uyuşturucu satan şüpheliler ateş açtı; 1 jandarma yaralandı
        El bombalı saldırının failleri 472 saatlik kamera incelemesiyle belirlendi
        El bombalı saldırının failleri 472 saatlik kamera incelemesiyle belirlendi
        İnsanlığın en ölümcül düşmanı!
        İnsanlığın en ölümcül düşmanı!
        "Mirastan vazgeçmeyeceğim"
        "Mirastan vazgeçmeyeceğim"
        "Eve döndük"
        "Eve döndük"
        Trabzonspor'dan 'Gümrük'e geçit yok!
        Trabzonspor'dan 'Gümrük'e geçit yok!
        Şarkıcı Edis adli kontrolle serbest
        Şarkıcı Edis adli kontrolle serbest
        "İran'ın müzakere şeklinden memnun değiliz."
        "İran'ın müzakere şeklinden memnun değiliz."
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu