        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 29 AĞUSTOS 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte günün maç programı

        Bugünkü maçlar 29 Ağustos 2025: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Her gün birçok spor müsabakası yapılıyor. Sporseverler bugün hangi maçların oynanacağını merak ediyor. 29 Ağustos 2025 maç programı belli oldu. Bugünkü maç takvimine göre; Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, İspanya LaLiga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1, Almanya Bundesliga ve Suudi Arabistan Pro Lig'de kritik karşılaşmalar oynanacak. Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 29 Ağustos 2025 Bugünkü maçlar listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2025 - 11:40 Güncelleme: 29.08.2025 - 11:40
        29 Ağustos 2025 maç programı araştırılmaya başlandı. Bu akşam Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, İspanya LaLiga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1, Almanya Bundesliga ve Suudi Arabistan Pro Lig’de önemli maçlar oynanacak. Süper Lig’de 4. haftanın açılış maçında Göztepe, Konyaspor'u ağırlayacak. Bugün oynanacak maçları kaçırmak istemeyen futbolseverler ‘’Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?’’ sorularını gündeme taşıdı. İşte, 29 Ağustos 2025 bugünkü maçlar, saatleri ve canlı yayın kanalları...

        29 AĞUSTOS 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        Trendyol Süper Lig

        21:30 Göztepe – Konyaspor (BeIN Sports 1)

        Trendyol 1. Lig

        19:00 Van Spor FK - Bandırmaspor (TRT Spor)

        21:30 Sarıyer - Erzurumspor FK (TRT Spor)

        İspanya LaLiga

        20:30 Elche - Levante (S Sport, S Sport Plus)

        22:30 Valencia - Getafe (S Sport, S Sport Plus)

        İtalya Serie A

        19:30 Cremonese - Sassuolo (S Sport 2, S Sport Plus)

        21:45 Lecce - Milan (S Sport 2, S Sport Plus)

        Fransa Ligue 1

        21:45 Lens - Brest

        Almanya Bundesliga

        21:30 Hamburg - St. Pauli (S Sport Plus)

        Suudi Arabistan Pro Lig

        18:50 Al Hilal Riyadh - Al Riyadh

        21:00 Al Shabab Riyadh - Al Khaleej

        21:00 Al Taawon - Al Nassr

        Belçika Pro Lig

        21:45 Cercle Brugge - St. Truidense

        Championship

        22:00 Leicester City – Birmingham

        Eredivisie

        21:00 Groningen – Heracles

        Portekiz Premier Lig

        22:15 Gil Vicente - Moreirense

