Bugünkü maçlar 29 Ağustos 2025: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Her gün birçok spor müsabakası yapılıyor. Sporseverler bugün hangi maçların oynanacağını merak ediyor. 29 Ağustos 2025 maç programı belli oldu. Bugünkü maç takvimine göre; Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, İspanya LaLiga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1, Almanya Bundesliga ve Suudi Arabistan Pro Lig'de kritik karşılaşmalar oynanacak. Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 29 Ağustos 2025 Bugünkü maçlar listesi...
29 Ağustos 2025 maç programı araştırılmaya başlandı. Bu akşam Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, İspanya LaLiga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1, Almanya Bundesliga ve Suudi Arabistan Pro Lig’de önemli maçlar oynanacak. Süper Lig’de 4. haftanın açılış maçında Göztepe, Konyaspor'u ağırlayacak. Bugün oynanacak maçları kaçırmak istemeyen futbolseverler ‘’Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?’’ sorularını gündeme taşıdı. İşte, 29 Ağustos 2025 bugünkü maçlar, saatleri ve canlı yayın kanalları...
29 AĞUSTOS 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Trendyol Süper Lig
21:30 Göztepe – Konyaspor (BeIN Sports 1)
Trendyol 1. Lig
19:00 Van Spor FK - Bandırmaspor (TRT Spor)
21:30 Sarıyer - Erzurumspor FK (TRT Spor)
İspanya LaLiga
20:30 Elche - Levante (S Sport, S Sport Plus)
22:30 Valencia - Getafe (S Sport, S Sport Plus)
İtalya Serie A
19:30 Cremonese - Sassuolo (S Sport 2, S Sport Plus)
21:45 Lecce - Milan (S Sport 2, S Sport Plus)
Fransa Ligue 1
21:45 Lens - Brest
Almanya Bundesliga
21:30 Hamburg - St. Pauli (S Sport Plus)
Suudi Arabistan Pro Lig
18:50 Al Hilal Riyadh - Al Riyadh
21:00 Al Shabab Riyadh - Al Khaleej
21:00 Al Taawon - Al Nassr
Belçika Pro Lig
21:45 Cercle Brugge - St. Truidense
Championship
22:00 Leicester City – Birmingham
Eredivisie
21:00 Groningen – Heracles
Portekiz Premier Lig
22:15 Gil Vicente - Moreirense