7 Mart Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Süper Lig’in 25. haftasında derbi heyecanı yaşanacak. Bu akşam Beşiktaş ile Galatasaray Tüpraş Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Bu sebeple Beşiktaş-Galatasaray derbisi canlı yayın kanalı en çok araştırılanlar arasında yerini almış durumda. Ayrıca, TFF 1. Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1, Almanya Bundesliga, İngiltere FA Cup ve Suudi Arabistan Pro Lig'de birbirinden kritik karşılaşmalar yapılacak. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 7 Mart 2026 maç programı ile karşılaşmaların başlangıç saatleri…