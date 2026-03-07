Canlı
        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 7 MART 2026 | Trendyol Süper Lig’de derbi heyecanı! Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Bugünkü maçlar 7 Mart 2026 Cumartesi: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        7 Mart Cumartesi maç programı belli oldu. Bugün Türkiye ve Avrupa liglerinde kritik karşılaşmalar oynanacak. Trendyol Süper Lig'de derbi heyecanı yaşanacak. Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. İspanya La Liga'da Atletico Madrid ile Real Sociedad karşı karşıya gelirken, İngiltere FA Cup'ta Newcastle ile Manchester City kozlarını paylaşacak. Ayrıca TFF 1. Lig, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1, Almanya Bundesliga ve Suudi Arabistan Pro Lig'de birbirinden çekişmeli mücadeleler futbolseverleri bekliyor olacak. İşte 7 Mart 2026 bugünkü maçlar ve başlangıç saatleri...

        7 Mart Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Süper Lig’in 25. haftasında derbi heyecanı yaşanacak. Bu akşam Beşiktaş ile Galatasaray Tüpraş Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Bu sebeple Beşiktaş-Galatasaray derbisi canlı yayın kanalı en çok araştırılanlar arasında yerini almış durumda. Ayrıca, TFF 1. Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1, Almanya Bundesliga, İngiltere FA Cup ve Suudi Arabistan Pro Lig'de birbirinden kritik karşılaşmalar yapılacak. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 7 Mart 2026 maç programı ile karşılaşmaların başlangıç saatleri…

        7 MART 2026 BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ

        Süper Lig

        16:00 | Rams Başakşehir - Göztepe (beIN SPORTS 2)

        20:00 | Beşiktaş - Galatasaray (beIN SPORTS 1)

        TFF 1. Lig

        13:30 | Erzurumspor FK - Manisa FK (TRT Spor, beIN SPORTS 2)

        13:30 | Özbelsan Sivasspor - Keçiörengücü (TRT Spor Yıldız, beIN SPORTS MAX)

        16:00 | Çorum FK - Atakaş Hatayspor (TRT Spor, beIN SPORTS 2)

        16:00 | Bandırmaspor - İstanbulspor (TRT Spor Yıldız, beIN SPORTS MAX 1)

        20:00 | Amedspor - Serik Belediyespor (TRT Spor, beIN SPORTS 2)

        İspanya La Liga

        16:00 | Osasuna - Mallorca (S Sport, S Sport Plus)

        18:15 | Levante - Girona (S Sport, S Sport Plus)

        20:30 | Atletico Madrid - Real Sociedad (S Sport, S Sport Plus)

        23:00 | Athletic Bilbao - Barcelona (S Sport, S Sport Plus)

        Almanya Bundesliga

        17:30 | Freiburg - Bayer Leverkusen (beIN SPORTS MAX 1, tivibu SPOR 2)

        17:30 | Mainz 05 - Stuttgart (beIN SPORTS MAX 2, tivibu SPOR 3)

        17:30 | RB Leipzig - Augsburg (beIN SPORTS 4, tivibu SPOR 1)

        17:30 | Wolfsburg - Hamburg (beIN CONNECT, tivibu SPOR 4)

        17:30 | Heidenheim - Hoffenheim (beIN CONNECT, tivibu SPOR)

        20:30 | Köln - Borussia Dortmund (beIN SPORTS 4, tivibu SPOR 1)

        Fransa Ligue 1

        19:00 | Nantes - Angers (beIN SPORTS 4, beIN CONNECT)

        21:00 | Auxerre - Strasbourg (beIN SPORTS MAX 1, TOD)

        23:05 | Toulouse - Marsilya (beIN SPORTS 4, beIN CONNECT)

        İtalya Serie A

        17:00 | Cagliari - Como (S Sport 2, S Sport Plus)

        20:00 | Atalanta - Udinese Calcio (S Sport 2, S Sport Plus)

        22:45 | Juventus - Pisa (S Sport 2, S Sport Plus)

        İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup)

        15:15 | Mansfield Town - Arsenal (Tivibu Spor 1, Tivibu Spor Plus)

        18:00 | West Ham United - Brentford (Tivibu Spor 2, Tivibu Spor Plus)

        20:45 | Wrexham - Chelsea (Tivibu Spor 1, Tivibu Spor Plus)

        23:00 | Newcastle United - Manchester City (Tivibu Spor 1, Tivibu Spor Plus)

        Suudi Arabistan Pro Lig

        22:00 | Al-Ittifaq - Al Shabab (S Sport Plus)

        22:00 | Al-Nassr - Neom SC (S Sport Plus)

        22:00 | Al-Akhdoud - Al-Fayha (S Sport Plus)

        HTSPOR CANLI SKOR TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
