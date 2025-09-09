Bugünkü maç programı 9 Eylül 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
Bugünkü maçlar 9 Eylül 2025 maç programı ile belli oldu. FIFA 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan bugün oynanacak maçlarla devam edecek. Avrupa Elemeleri'nde 9 maç, Afrika Elemeleri'nde ise 15 maç yapılacak. Futbolun yanı sıra bugün basketbolda nefes kesen mücadeleler oynanacak. A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) çeyrek final maçında Polonya ile karşı karşıya gelecek. Türkiye yarı finale yükselmesi halinde Litvanya-Yunanistan eşleşmesinin kazananı ile rakip olacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 9 Eylül 2025 günün maç takvimi ile karşılaşmaların başlangıç saatleri ve canlı yayınlanacağı kanallar...
TÜRKİYE-POLONYA BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) çeyrek final maçında bugün Polonya ile karşı karşıya gelecek.
Türkiye-Polonya basketbol maçı, saat 17.00'de başlayacak. Arena Riga'da oynanacak mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.
9 EYLÜL 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - D Grubu
19.00 Azerbaycan-Ukrayna
21.45 Fransa-İzlanda
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - F Grubu
19.00 Ermenistan-İrlanda Cumhuriyeti
21.45 Macaristan-Portekiz
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - H Grubu
21.45 Bosna-Hersek-Avusturya
21.45 Güney Kıbrıs-Romanya
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - I Grubu
21.45 Norveç-Moldova
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - K Grubu
21.45 Sırbistan-İngiltere
21.45 Arnavutluk-Letonya
2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri - A Grubu
16.00 Sierra Leone-Etiyopya
19.00 Burkina Faso-Mısır
2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri - B Grubu
19.00 Demokratik Kongo Cumhuriyeti-Senegal
19.00 Togo-Sudan
22.00 Moritanya-Güney Sudan
2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri - C Grubu
16.00 Zimbabve-Ruanda
19.00 Güney Afrika-Nijerya
22.00 Benin-Lesotho
2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri - D Grubu
19.00 Yeşil Burun Adaları-Kamerun
22.00 Angola-Mauritius
2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri - E Grubu
16.00 Tanzanya-Nijer
2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri - F Grubu
16.00 Kenya-Seyşeller
22.00 Gabon-Fildişi Sahili
22.00 Gambiya-Burundi