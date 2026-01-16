16 Ocak 2026 bugünkü maçlar belli oldu. Trendyol 1. Lig'de 21. hafta Çorum FK-Adana Demirspor maçıyla başlayacak. Ayrıca Avrupa’nın önde gelen ligleri ile Suudi Arabistan Pro Lig’de alt ve üst sıraları yakından ilgilendiren mücadeleler futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek. Günün maç programında PSG-Lille, Espanyol-Girona ve Werder Bremen-Eintracht Frankfurt gibi dikkat çeken karşılaşmalar yer alıyor. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 16 Ocak 2026 maç takvimi...