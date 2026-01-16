Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ 16 OCAK 2026: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? 16 Ocak 2026 bugünkü maçlar listesi!

        16 Ocak 2026 Cuma günü oynanacak maçlar merak ediliyor. Bu sebeple ''Bugün hangi maçlar var?'' sorusuna yanıt aranıyor. Bugün hem yerel hem de yabancı liglerde birbirinden kritik mücadeleler oynanacak. Trendyol 1. Lig'de 21. haftanın perdesi tek maçla açılacak. İspanya LaLiga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1, Almanya Bundesliga, Belçika Pro Lig, İskoçya Kupası, Portekiz Premier Lig ve Suudi Arabistan Pro Lig'de de heyecan dolu müsabakalar futbolseverleri bekliyor olacak. İşte 16 Ocak 2026 bugünkü maçlar, başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2026 - 11:26 Güncelleme: 16.01.2026 - 11:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        16 Ocak 2026 bugünkü maçlar belli oldu. Trendyol 1. Lig'de 21. hafta Çorum FK-Adana Demirspor maçıyla başlayacak. Ayrıca Avrupa’nın önde gelen ligleri ile Suudi Arabistan Pro Lig’de alt ve üst sıraları yakından ilgilendiren mücadeleler futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek. Günün maç programında PSG-Lille, Espanyol-Girona ve Werder Bremen-Eintracht Frankfurt gibi dikkat çeken karşılaşmalar yer alıyor. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 16 Ocak 2026 maç takvimi...

        2

        16 OCAK 2026 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        1. Lig

        20:00 Çorum FK-Adana Demirspor (TRT Spor)

        3

        İspanya LaLiga

        23:00 Espanyol-Girona (S Sport Plus, Tivibu Spor 4)

        4

        İtalya Serie A

        22:45 Pisa-Atalanta (S Sport Plus, Tivibu Spor 2)

        5

        Fransa Ligue 1

        21:00 Monaco-Lorient (beIN Sports 4)

        23:00 PSG-Lille (beIN Sports 3)

        6

        Almanya Bundesliga

        22:30 Werder Bremen-Eintracht Frankfurt (S Sport Plus, Tivibu Spor 1)

        7

        Belçika Pro Lig

        22:45 Club Brugge-RAAL La Louviere

        8

        İskoçya Kupası

        22:45 Rangers-Annan Athletic

        9

        Portekiz Premier Lig

        23:15 Sporting CP-Casa Pia

        10

        Suudi Arabistan Pro Lig

        16:40 Al Najma-Al Fateh

        17:45 Al Khaleej-Al Akhdoud

        20:30 Al Ittihad-Jeddah-Al Ettifaq

        11

        EuroLeague

        20:45 Fenerbahçe-Valensiya

        22:00 Lyon-Villeurbanne-Hapoel Tel Aviv

        22:45 Real Madrid-Barcelona

        12
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        6 saniyede kanlı infaz! Avukat Serdar Öktem'e saldırının görüntüsü çıktı!
        6 saniyede kanlı infaz! Avukat Serdar Öktem'e saldırının görüntüsü çıktı!
        Paylaşımla gelen katliam... Ada ile Mert'i öldürdü! Bir baba bunu nasıl yapar?
        Paylaşımla gelen katliam... Ada ile Mert'i öldürdü! Bir baba bunu nasıl yapar?
        Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu teklifine ret!
        Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu teklifine ret!
        ABD'de ICE karşıtı protestolar sürüyor
        ABD'de ICE karşıtı protestolar sürüyor
        "Tecrübeli isimlerle çalışmak konfor alanı sağlıyor"
        "Tecrübeli isimlerle çalışmak konfor alanı sağlıyor"
        "Eski eşimi rahatsız ettin" cinayeti!
        "Eski eşimi rahatsız ettin" cinayeti!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Mihriban Yılmaz cinayetinde kan donduran iddialar!
        Mihriban Yılmaz cinayetinde kan donduran iddialar!
        "Türkiye ve Körfez ülkeleri İran'a yönelik saldırıdan vazgeçirmede etkili oldu"
        "Türkiye ve Körfez ülkeleri İran'a yönelik saldırıdan vazgeçirmede etkili oldu"
        Trump'tan Machado'ya: Çok güzel bir jest
        Trump'tan Machado'ya: Çok güzel bir jest
        Galatasaray'ın konuğu Gaziantep FK!
        Galatasaray'ın konuğu Gaziantep FK!
        Miras davası sonuçlandı
        Miras davası sonuçlandı
        Kante'de geri sayım! Yönetim Arap Yarımadası'nda
        Kante'de geri sayım! Yönetim Arap Yarımadası'nda
        Tık avcılarının kurbanı oldu
        Tık avcılarının kurbanı oldu
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Garajdaki kaykayı bulabilir misiniz?
        Garajdaki kaykayı bulabilir misiniz?
        Fahiş site aidatlarına son
        Fahiş site aidatlarına son
        Leyla için adalet zamanı!
        Leyla için adalet zamanı!
        Türkiye’nin teknoloji merkezi Ankara
        Türkiye’nin teknoloji merkezi Ankara