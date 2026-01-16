Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? 16 Ocak 2026 bugünkü maçlar listesi!
16 Ocak 2026 Cuma günü oynanacak maçlar merak ediliyor. Bu sebeple ''Bugün hangi maçlar var?'' sorusuna yanıt aranıyor. Bugün hem yerel hem de yabancı liglerde birbirinden kritik mücadeleler oynanacak. Trendyol 1. Lig'de 21. haftanın perdesi tek maçla açılacak. İspanya LaLiga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1, Almanya Bundesliga, Belçika Pro Lig, İskoçya Kupası, Portekiz Premier Lig ve Suudi Arabistan Pro Lig'de de heyecan dolu müsabakalar futbolseverleri bekliyor olacak. İşte 16 Ocak 2026 bugünkü maçlar, başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları!
16 Ocak 2026 bugünkü maçlar belli oldu. Trendyol 1. Lig'de 21. hafta Çorum FK-Adana Demirspor maçıyla başlayacak. Ayrıca Avrupa’nın önde gelen ligleri ile Suudi Arabistan Pro Lig’de alt ve üst sıraları yakından ilgilendiren mücadeleler futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek. Günün maç programında PSG-Lille, Espanyol-Girona ve Werder Bremen-Eintracht Frankfurt gibi dikkat çeken karşılaşmalar yer alıyor. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 16 Ocak 2026 maç takvimi...
16 OCAK 2026 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
1. Lig
20:00 Çorum FK-Adana Demirspor (TRT Spor)
İspanya LaLiga
23:00 Espanyol-Girona (S Sport Plus, Tivibu Spor 4)
İtalya Serie A
22:45 Pisa-Atalanta (S Sport Plus, Tivibu Spor 2)
Fransa Ligue 1
21:00 Monaco-Lorient (beIN Sports 4)
23:00 PSG-Lille (beIN Sports 3)
Almanya Bundesliga
22:30 Werder Bremen-Eintracht Frankfurt (S Sport Plus, Tivibu Spor 1)
Belçika Pro Lig
22:45 Club Brugge-RAAL La Louviere
İskoçya Kupası
22:45 Rangers-Annan Athletic
Portekiz Premier Lig
23:15 Sporting CP-Casa Pia