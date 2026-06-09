Bugünün maçları 9 Haziran Salı: Bugün maç var mı, kimin maçı var?
9 Haziran 2026 Salı günü futbolseverleri birbirinden önemli karşılaşmaların yer aldığı yoğun bir maç programı bekliyor. Avrupa liglerinde sezonun sona ermesiyle birlikte gözler ulusal takım organizasyonlarına, hazırlık mücadelelerine ve farklı ülkelerde devam eden lig karşılaşmalarına çevrildi. Gün boyunca sahaya çıkacak takımlar kritik puanlar için mücadele ederken, futbol tutkunları da "Bugün hangi maçlar var, saat kaçta başlayacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte 9 Haziran Salı gününün maç programı ve karşılaşmalara dair detaylar...
Giriş: 09 Haziran 2026 - 09:44 Güncelleme:
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Futbol heyecanı 9 Haziran 2026 Salı günü de hız kesmeden devam ediyor. Günün programında uluslararası arenada dikkat çeken mücadeleler, hazırlık karşılaşmaları ve farklı liglerden önemli randevular yer alıyor. Takımların form durumları ve sahaya yansıtacakları performans merak konusu olurken, futbolseverler gün boyu oynanacak maçların saatlerini araştırıyor. Peki bugün hangi karşılaşmalar oynanacak, maçlar ne zaman başlayacak? İşte 9 Haziran Salı gününün öne çıkan futbol programı...
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BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
21.00 | Almanya - Ukrayna
21.45 | İngiltere - İzlanda
21.45 | Polonya - Ukrayna
22.00 | Fransa - Kanada
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(Afrika & Asya Grupları):
17.00 | Güney Afrika - Zimbabve
19.00 | Güney Kore - Çin
20.00 | Suudi Arabistan - Ürdün
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ