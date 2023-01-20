"YILLAR SONRA BÜLENT'LE AYNI PROJEDE OLMAK ÇOK KEYİFLİ"

Eski eşiyle bir mahalle komedisi olan 'Üç Günlük Dünya' filmi için bir araya gelen Burcu Gönder ise "Yıllar sonra Bülent'le aynı projede olmak çok keyifli. Tabii filmde de eşi olunca duruma çok yabancı da olmuyorum. Kolay bir rol benim için. 'Neslihan' karakteri eli maşalı bir karakter" ifadelerini kullandı. Araya giren Parlak da "Ben antrenmanlıyım. Fakat senaryo veya film olunca eli maşalı bir kadınla olmak keyifli tabii ama gerçek hayatta değil" diyerek, eski eşine takıldı.