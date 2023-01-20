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Bülent Emrah Parlak eski eşi Burcu Gönder ile aynı filmde buluştu

2020'de boşanan, Lisa adında bir kızları bulunan Bülent Emrah Parlak ile Burcu Gönder, 'Üç Günlük Dünya' adlı filmde karı ve koca rolü ile kamera karşısına geçti

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  • Bülent Emrah Parlak, eski eşi Burcu Gönder ile aynı filmde buluştu - Magazin haberleri

    2015'te evlenen oyuncu Bülent Emrah Parlak ile Burcu Gönder, bir yıl sonra Lisa adını verdikleri kızlarını kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı. Ancak ikili, 2020'de yollarını ayırmıştı. 
  • Bülent Emrah Parlak, eski eşi Burcu Gönder ile aynı filmde buluştu - Magazin haberleri

    Parlak ile Gönder, 'Üç Günlük Dünya' adlı film için kamera karşısına geçti. Filmde evli bir çifti canlandıran eski eşler, samimi açıklamalarda bulundu. 
  • Bülent Emrah Parlak, eski eşi Burcu Gönder ile aynı filmde buluştu - Magazin haberleri

    "NEDEN 2 SENE DE BİR KARŞIMA EŞİM OLARAK ÇIKIYORSUN?"

    Filmin ana karakteri 'Muhittin Ağabey'i canlandıran Bülent Emrah Parlak, "Biz profesyonel insanlarız. Burcu’yla uzun yıllardır da dostluğumuz var. Yıllarca aynı sahneyi paylaştık şimdi de aynı projede olmaktan keyif alıyoruz. Tabii ki durumun mizahını da aramızda yaptık. Proje ilk geldiğinde telefonda birbirimize 'Neden 2 senede bir karşıma eşim olarak çıkıyorsun?' diye sorup güldük" dedi. 
  • Bülent Emrah Parlak, eski eşi Burcu Gönder ile aynı filmde buluştu - Magazin haberleri

    "YILLAR SONRA BÜLENT'LE AYNI PROJEDE OLMAK ÇOK KEYİFLİ"

    Eski eşiyle bir mahalle komedisi olan 'Üç Günlük Dünya' filmi için bir araya gelen Burcu Gönder ise "Yıllar sonra Bülent'le aynı projede olmak çok keyifli. Tabii filmde de eşi olunca duruma çok yabancı da olmuyorum. Kolay bir rol benim için. 'Neslihan' karakteri eli maşalı bir karakter" ifadelerini kullandı. Araya giren Parlak da "Ben antrenmanlıyım. Fakat senaryo veya film olunca eli maşalı bir kadınla olmak keyifli tabii ama gerçek hayatta değil" diyerek, eski eşine takıldı.
  • Bülent Emrah Parlak, eski eşi Burcu Gönder ile aynı filmde buluştu - Magazin haberleri

    Çekimleri tamamlanan filmin yönetmen koltuğunda ünlü yönetmen Caner Erzincan otururken, başrollerini; Bülent Emrah Parlak,Erkan Petekkaya, Batuhan Sert ve Erkan Çelik paylaşıyor.
  • Bülent Emrah Parlak, eski eşi Burcu Gönder ile aynı filmde buluştu - Magazin haberleri

    Oyuncu kadrosunda; Begüm Öner, Sıla Korkmaz, Ceren Soylu, Ayhan Taş, Bülent Çolak, Tuncay Gençkalan, Hakan Güneş, Ali Seyhan, Burcu Gönder ve usta oyuncu Yılmaz Gruda’nın da olduğu ve yapımcılığını Levent Hançer, Erkan Çelik, Çetin Çaçur’un yapım firması LEC Yapımın üstlendiği komedi filmi 'Üç Günlük Dünya' 21 Nisan’da vizyona giriyor.

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