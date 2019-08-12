Bülent Ersoy çıldırdı: Aptal bunlar

\u0130HA n\u0131n haberine g\u00f6re; Bodrum\u2019da bulunan bir otelde sahne alan B\u00fclent Ersoy sahneye \u00e7\u0131karken bir anda ba\u015flayan m\u00fczi\u011fe sinirlenerek m\u00fczi\u011fi durdurdu. Canl\u0131 performans yerine playback giren orkestraya a\u00e7t\u0131 a\u011fz\u0131n yumdu g\u00f6z\u00fcn\u00fc. Sinirlenen Ersoy, Salak bunlar ger\u00e7ekten salak. Niye a\u00e7\u0131k veriyorsun, madem ba\u015flad\u0131n i\u00e7erden okuyormu\u015f gibi gelece\u011fim sizlere yedirece\u011fim canl\u0131 performansm\u0131\u015f gibi\u201d ifadelerini kulland\u0131. Daha sonra Program\u0131na T\u00fcrk Sanat M\u00fczi\u011fi nin se\u00e7kin eserleri ile ba\u015flayan B\u00fclent Ersoy, g\u00fc\u00e7l\u00fc sesi ve e\u015fsiz yorumuyla tam anlam\u0131yla kulaklar\u0131n pas\u0131n\u0131 sildi. Salonu t\u0131kl\u0131m t\u0131kl\u0131m dolduran hayranlar\u0131 ile zaman zaman sohbette eden Diva, kendisini dinlemeye gelenleri esprileriyle kahkahalara bo\u011farak konserini doyumsuz bir e\u011flenceye \u00e7evirdi.