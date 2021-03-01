"ÇOK YÜKLÜ BİR BAĞIŞI KAYBETTİLER"



Diva ayrıca, "Ben eğitime çok önem veririm. Onlar kız çocuklarını okutuyorlar diye bağışlamak istedim. Vasiyetimi değiştirdim zaten Mehmetçik Vakfı'na ve başka bir eğitim kurumuna daha bağış yaptım. Onlar bence ilgi çekmek için reddettiler. Bir daha da konuşmam. Telefonlarını da açmam. Çok yüklü bir bağışı kaybettiler" ifadelerini kullanmıştı.