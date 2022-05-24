Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Magazin Bülent Ersoy'un mezarlıktaki sözleri sosyal medyayı salladı
ABONE OL

Bülent Ersoy'un mezarlıktaki sözleri olay oldu

Geçtiğimiz yıl babası Fikret Erkoç'u kaybeden Diva Bülent Ersoy'un, babasını defnederken menajeri Fevzi Siverek ile arasında geçen diyaloğu sosyal medyanın gündemine oturdu

Bülent Ersoy'un mezarlıktaki sözleri sosyal medyayı salladı

Evinde düşmesi sonucu hastaneye kaldırılan Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç, geçtiğimiz yıl ekim ayında hayata veda etmişti. 2020'de annesini kaybeden ünlü sanatçı, bu kez de babasının ölümüyle sarsılmıştı.

Babasını Karacaahmet Mezarlığı'na defneden Ersoy'un o anlarda menajeri Fevzi Siverek ile arasında geçen diyaloğu sosyal medyanın gündemine oturdu.

"BEN STANDARDA SIĞMAM Kİ"

Kazılan mezarı göstererek yanındaki menajerine, "Çok dar değil mi?" diye soran ve "Standart" cevabını alan Ersoy'un, "E ben ne olacağım? Ben standarda sığmam ki" sözleri olay oldu.

Siverek ise, "Seninkini daha büyük yapacağız" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada gündem olan bu diyalog, milyonlarca kişi tarafından paylaşarak izlendi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Jülide Alasya eşi 'Zeki Alasya'yı andı: Seni çok özlüyorum
MAGAZİN 'Evlenme yıl dönümümüz kutlu olsun koca kafalı yarim'
Kansere yakalanan oyuncu Billur Kalkavan'dan açıklama var - Magazin Haberleri
MAGAZİN Billur Kalkavan'dan açıklama
Fulya Zenginer anne oldu: Güneşimiz doğdu - Günün Magazin Haberleri
MAGAZİN "Güneşimiz doğdu"
Usta oyuncu Billur Kalkavan'dan üzen haber! Hamdi Alkan hastalığını duyurdu: Billur Kalkavan'ın sağlık durumu nasıl ve ne kanseri? - Magazin Haberleri
MAGAZİN Billur Kalkavan'dan üzücü haber
Sadakatsiz'in yıldızı Melis Sezen'in Bali pozları büyük ilgi gördü: Nehrin kızıyım ben - Magazin Haberleri
MAGAZİN "Nehrin kızıyım ben!"
Billur Kalkavan kimdir, kaç yaşında ve son durumu nedir? Billur Kalkavan hastalığı nedir, sağlığı nasıl ve ne kanseri oldu?
MAGAZİN Billur Kalkavan kimdir, son durumu ne?
Gözlerinize inanamayacaksınız! En Son Babalar Duyar'ın Ceren'i Jale Azaklı'nın eski halinden eser yok! En Son Babalar Duyar'ın Ceren'inin son haline çok şaşıracaksınız!
MAGAZİN Eski halinden eser yok!
Kazım Özgan'dan Farah Zeynep Abdullah'a dava - Magazin haberleri
MAGAZİN Farah Zeynep Abdullah'a dava!
Oyuncu Fulya Zenginer anne oldu - Magazin haberleri
MAGAZİN Ünlü oyuncu anne oldu
Ünlü çift Gupse Özay ve Barış Arduç'tan bebek müjdesi! Gupse Özay 6 aylık hamile! - Magazin Haberleri
MAGAZİN Bebeğin cinsiyeti belli oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.