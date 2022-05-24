Evinde düşmesi sonucu hastaneye kaldırılan Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç, geçtiğimiz yıl ekim ayında hayata veda etmişti. 2020'de annesini kaybeden ünlü sanatçı, bu kez de babasının ölümüyle sarsılmıştı.

Babasını Karacaahmet Mezarlığı'na defneden Ersoy'un o anlarda menajeri Fevzi Siverek ile arasında geçen diyaloğu sosyal medyanın gündemine oturdu.

"BEN STANDARDA SIĞMAM Kİ"

Kazılan mezarı göstererek yanındaki menajerine, "Çok dar değil mi?" diye soran ve "Standart" cevabını alan Ersoy'un, "E ben ne olacağım? Ben standarda sığmam ki" sözleri olay oldu.

Siverek ise, "Seninkini daha büyük yapacağız" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada gündem olan bu diyalog, milyonlarca kişi tarafından paylaşarak izlendi.