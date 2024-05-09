Bülent İnal: Güzel havanın tadını çıkarıyoruz

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; öğle saatlerinde alışveriş merkezine giden Bülent İnal ile eşi Melis Tüysüz, bir restoranda yemek yedi.

Gazetecilerin fotoğraf isteğini kırmayarak kısa bir sohbet eden Bülent İnal; "Yeni projeler için görüşmelerimiz sürüyor. Bol bol senaryo okuyorum. Şu an netleşen bir şey yok. Güzel havanın tadını çıkarıyoruz" dedi.