Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Bülent İnal: Güzel havanın tadını çıkarıyoruz - Magazin haberleri

        Bülent İnal: Güzel havanın tadını çıkarıyoruz

        Oyuncu Bülent İnal ve eşi Melis Tüysüz, önceki gün bir AVM'de objektiflere yansıdı. İnal; "Güzel havanın tadını çıkarıyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.05.2024 - 12:00 Güncelleme: 09.05.2024 - 12:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Güzel havanın tadını çıkarıyoruz"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; öğle saatlerinde alışveriş merkezine giden Bülent İnal ile eşi Melis Tüysüz, bir restoranda yemek yedi.

        Gazetecilerin fotoğraf isteğini kırmayarak kısa bir sohbet eden Bülent İnal; "Yeni projeler için görüşmelerimiz sürüyor. Bol bol senaryo okuyorum. Şu an netleşen bir şey yok. Güzel havanın tadını çıkarıyoruz" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bülent İnal
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        Rekabet Kurulu'ndan Fransız liselerine ceza
        Rekabet Kurulu'ndan Fransız liselerine ceza
        Kalben serbest bırakıldı
        Kalben serbest bırakıldı
        Dev maça damga vuran ofsayt!
        Dev maça damga vuran ofsayt!
        Bakan Tekin: Öğretmenlerimizi ezdirmeyeceğiz
        Bakan Tekin: Öğretmenlerimizi ezdirmeyeceğiz
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Lastik izinden yakaladılar! 10 kişiye toplam: 3.9 milyon TL ceza!
        Lastik izinden yakaladılar! 10 kişiye toplam: 3.9 milyon TL ceza!
        New York sokaklarını karıştırdı
        New York sokaklarını karıştırdı
        Bu nasıl kaza! Otomobil kamyonun damperine düştü
        Bu nasıl kaza! Otomobil kamyonun damperine düştü
        Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı
        Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı
        Otomobillerdeki o kimyasallar kanserojen madde yayıyor
        Otomobillerdeki o kimyasallar kanserojen madde yayıyor
        Kışın Mudanya'da, yazın Kayseri'deki peribacasında yaşıyor
        Kışın Mudanya'da, yazın Kayseri'deki peribacasında yaşıyor
        Biden sert konuştu
        Biden sert konuştu
        Kızının erkek arkadaşını öldürmüştü! Cinayette şantaj iddiası
        Kızının erkek arkadaşını öldürmüştü! Cinayette şantaj iddiası
        20 ülkenin mutlaka tadılması gereken 20 lezzeti!
        20 ülkenin mutlaka tadılması gereken 20 lezzeti!
        Kaza anı kameraya yansıdı! İki gencin feci ölümü!
        Kaza anı kameraya yansıdı! İki gencin feci ölümü!
        Başkan adayı Kennedy'nin beynini solucan yemiş
        Başkan adayı Kennedy'nin beynini solucan yemiş
        Real'ite!
        Real'ite!
        Bu yıl işe giren ne zaman emekli olur?
        Bu yıl işe giren ne zaman emekli olur?
        Fenerbahçe Beko, Final Four'da!
        Fenerbahçe Beko, Final Four'da!