"GÜNE HEP BÖYLE BAŞLIYORUZ"

Bülent Şakrak ile mutlu bir evlilik süren Ceyda Düvenci de birkaç gün önce eşi, çocukları Melisa ve Ali ile yatakta çekilen karesini yayınlamıştı.

Düvenci, paylaşımında "Güne hep böyle başlıyoruz bu aralar... İnsan tüm gün böyle kalmak istiyor. Buradaki insan ben oluyorum" ifadelerini kullanmıştı.