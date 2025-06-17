Bülent Serttaş'ın gurur günü

Bülent Serttaş'ın kızı Miray Serttaş, Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu.

Mutluluğunu dile getiren ünlü şarkıcı, şu ifadeleri kullandı: Canım kızım Miray, Koç Üniversitesi'nden mezuniyetinle gurur duyuyorum! Bu özel gününde hissettiklerimi kelimelerle anlatmak zor. Üniversite hayatın boyunca gösterdiğin azim, kararlılık ve başarıların her zaman takdire şayan oldu.

Özellikle birden fazla "Dekan Onur Listesi’ne" girerek ne kadar başarılı ve çalışkan olduğunu bize bir kez daha kanıtladın. Bu yolculukta verdiğin tüm emeklerin karşılığını almak paha biçilemez bir duygu. Şimdi yeni bir sayfa açılıyor hayatında ve biliyorum ki gelecekte de aynı başarılarla ilerleyeceksin. Seninle her zaman gurur duyacağım, güzel kızım. Yeni başlangıçların kutlu olsun!

Mezuniyetin hayatına sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini dilerim canım kızım. Seni çok seviyorum!