Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerMagazinBülent Serttaş'ın son hali George Clooney'e benzetildi - Magazin haberleri
ABONE OL

Bülent Serttaş'ın yeni imajı

Şarkıcı Bülent Serttaş, karantina döneminde klip çekti. Sakallarını uzatan Serttaş'ın yeni imajı dünyaca ünlü oyuncu George Clooney’e benzetildi

Bülent Serttaş, George Clooney
HABERTURK.COM

Sanatçı Bülent Serttaş, İstanbul Valiliği ile İl Kültür Turizm Müdürlüğü'nden özel izin alan Serttaş, sokağa çıkma yasağında 'Eyvah' adlı parçasına klip çekti.

Çekimler Ayasofya, Sultanahmet, Galata Köprüsü, Galata Kulesi, Rumeli Hisarı ve Kız Kulesi'nde gerçekleşti.

Koronavirüs nedeniyle uzun süredir kuaföre gitmeyen Serttaş, bu vesileyle değişen yeni imajıyla kamera karşısına geçti.

Serttaş'ın yeni imajı ünlü oyuncu George Clooney'e benzetildi. Sosyal medyada Serttaş'ın benzerliğiyle ilgili de espriler yapıldı.

KORONAVİRS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İSYAN ETTİ! Larissa Gacemer'den, 'Neden çocuk yapmıyorsun?' sorularına tepki! - Magazin haberleri
MAGAZİN'Neden çocuk yapmıyorsunuz?' sorularına isyan etti
Burak Özçivit-Fahriye Evcen çiftinin oğulları Karan Özçivit parkta - Magazin haberleri
MAGAZİNKaran bebek parkta
Ece Seçkin: İnsanların ne yaşadığını bilemezsiniz - Magazin haberleri
MAGAZİN"İnsanların ne yaşadığını bilemezsiniz"
Gamze Erçel'in kızı Aylin Mavi 5 aylık oldu - Magazin haberleri
MAGAZİNMavi 5 aylık oldu
Ünlü isimlerin değişimleri
MAGAZİNOna bir de şimdi bakın!
Larissa Gacemer'e ünlü isimler destek verdi - Magazin haberleri
MAGAZİN"Çocuğum olmuyor" diyen Larissa'ya destek yağdı
Ünlü isimler sezonu İstanbul'da açtı - Magazin haberleri
MAGAZİNBalkonda bikinili
Hande Ataizi: Kenan İmirzalıoğlu'nu yetenekli bulmuyorum - Magazin haberleri
MAGAZİN'Sokaktan bir adamı al daha iyi oynar'
Larissa Gacemer kimdir, nereli ve kaç yaşında? Larissa Gacemer hayatı hakkında
MAGAZİNLarissa Gacemer kimdir?
Hakan Peker eş kriterini açıkladı: Uzun boylu, esmer olsun - Magazin haberleri
MAGAZİN'Uzun boylu, esmer olsun'

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X