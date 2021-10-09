Daha sonra alışveriş merkezinden ayrılan ikilinin turu Nişantaşı'nın lüks mağazalarında devam etti. Ancak İpek Banu, bir kez daha sevgilisinin elini tutmak istedi ve yine aynı tepkiyle karşılaştı. Sevgililer, daha sonra el ele tutuşmak yerine yan yana yürüyerek alışverişlerini tamamladı.