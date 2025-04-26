Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Bülent Uygun, kızı Almina Tude'ye gözyaşlarıyla veda etti - Futbol Haberleri

        Bülent Uygun, kızı Almina Tude'ye gözyaşlarıyla veda etti

        Teknik direktör Bülent Uygun'un vefat eden kızı Almina Tude Uygun, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.04.2025 - 18:49 Güncelleme: 26.04.2025 - 18:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Türk futbolunun önemli teknik direktörlerinden Bülent Uygun'un bir süredir yoğun bakımda tedavi gören ve Türkiye Futbol Federasyonu'nda İdari İşler Uzmanı olan kızı Almina Tude Uygun (29), dün hayatını kaybetmişti.

        2

        Almina'nın genç yaştaki vefatı, başta ailesi olmak üzere yakın çevresi ve futbol camiasını yasa boğdu.

        3

        Merhume Uygun, Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki Rüstempaşa Mahallesi Merkez Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

        4

        Cenazeye Almina Tude'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra; Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Eski TBMM Başkanı İsmet Yılmaz ile spor ve sanat camiasından birçok isim katıldı.

        5

        Cenaze namazı esnasında Bülent Uygun'un gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

        6

        Öte yandan kızının vefat haberini Antalya'da katıldığı programda öğrenen Bülent Uygun, "Meleğim Almina Tude Uygun, "Meleğim Almina Tude Uygun, canım kızım Hakk'ın rahmetine kavuştu" açıklamasını yapmıştı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İBB'ye yeni operasyon: 53 kişi için gözaltı kararı!
        İBB'ye yeni operasyon: 53 kişi için gözaltı kararı!
        Bakan Şimşek: '41 milyar dolar proje finansmanı sağlayacağız'
        Bakan Şimşek: '41 milyar dolar proje finansmanı sağlayacağız'
        Trump ile Zelenskiy baş başa görüştü
        Trump ile Zelenskiy baş başa görüştü
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Trump'tan kritik Putin açıklaması
        Trump'tan kritik Putin açıklaması
        İstanbul'da sokak ortasında kadın cinayeti! Sarkıntılık iddiası!
        İstanbul'da sokak ortasında kadın cinayeti! Sarkıntılık iddiası!
        3. Lig'de şampiyonluk heyecanı!
        3. Lig'de şampiyonluk heyecanı!
        Kandilli'den açıklama: Artçılar bir süre daha devam edebilir
        Kandilli'den açıklama: Artçılar bir süre daha devam edebilir
        İran'ın Bender Abbas Limanı'nda şiddetli patlama
        İran'ın Bender Abbas Limanı'nda şiddetli patlama
        "Görevimizin başındayız, mücadelemize devam edeceğiz!"
        "Görevimizin başındayız, mücadelemize devam edeceğiz!"
        O kanser belirti vermeden ciğerlere ilerleyebiliyor! Riskiniz varsa şikayet beklemeyin
        O kanser belirti vermeden ciğerlere ilerleyebiliyor! Riskiniz varsa şikayet beklemeyin
        Fenerbahçe yeni stat projesini duyurdu!
        Fenerbahçe yeni stat projesini duyurdu!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Kötü alışkanlıklara yol açtığı için bıraktım"
        "Kötü alışkanlıklara yol açtığı için bıraktım"
        Kuyumcu katiline ceza yok!
        Kuyumcu katiline ceza yok!
        Epstein'i suçlayan Virginia Giuffre ölü bulundu
        Epstein'i suçlayan Virginia Giuffre ölü bulundu
        Japonya'da 400 yıllık ilginç gelenek!
        Japonya'da 400 yıllık ilginç gelenek!
        Papa Francis bugün defnediliyor
        Papa Francis bugün defnediliyor
        Türkiye'nin genç piyano dehaları: İlyun Bürkev ve Arya Su Gülenç
        Türkiye'nin genç piyano dehaları: İlyun Bürkev ve Arya Su Gülenç