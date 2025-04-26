Bülent Uygun, kızı Almina Tude'ye gözyaşlarıyla veda etti
Teknik direktör Bülent Uygun'un vefat eden kızı Almina Tude Uygun, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Türk futbolunun önemli teknik direktörlerinden Bülent Uygun'un bir süredir yoğun bakımda tedavi gören ve Türkiye Futbol Federasyonu'nda İdari İşler Uzmanı olan kızı Almina Tude Uygun (29), dün hayatını kaybetmişti.
Almina'nın genç yaştaki vefatı, başta ailesi olmak üzere yakın çevresi ve futbol camiasını yasa boğdu.
Merhume Uygun, Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki Rüstempaşa Mahallesi Merkez Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Cenazeye Almina Tude'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra; Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Eski TBMM Başkanı İsmet Yılmaz ile spor ve sanat camiasından birçok isim katıldı.
Cenaze namazı esnasında Bülent Uygun'un gözyaşlarını tutamadığı görüldü.
Öte yandan kızının vefat haberini Antalya'da katıldığı programda öğrenen Bülent Uygun, "Meleğim Almina Tude Uygun, "Meleğim Almina Tude Uygun, canım kızım Hakk'ın rahmetine kavuştu" açıklamasını yapmıştı.