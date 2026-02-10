Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Bulgaristan plakalı otomobilde 24,5 kilo skunk ele geçirildi

        Bulgaristan plakalı otomobilden 24,5 kilo skunk çıktı

        Tekirdağ'da polisin Bulgaristan plakalı otomobilde yaptığı aramada, yakıt tüpü içine gizlenmiş 24 kilo 500 gram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 00:39 Güncelleme: 10.02.2026 - 00:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobilden 24,5 kilo skunk çıktı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

        Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Bulgaristan'dan gelecek bir otomobilde yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği tespit edildi.

        Yurda giriş yapan Bulgaristan plakalı otomobil, Edirne-İstanbul TEM Otoyolu üzerinde durdurulup içindeki Bulgaristan uyruklu Dimitar D.(59) ile Slaveva D.((53)., gözaltına alındı.

        Araçta yapılan aramada otomobilin alt kısmında bulunan 5 yakıt tüpü içerisinde 24 kilo 500 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan Dimitar D. ve Slaveva D., hakkındaki soruşturma sürüyor.

        Fotoğraf: DHA

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kazada ölen sürücü, 2 gün sonra nişanlanacakmış

        DİYARBAKIR'da rögar kapağına çarpıp, takla atan otomobilin sürücüsü Hamza Arslan, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, Arslan'ın pazartesi günü nişanının olduğu öğrenildi.   Kaza, 6 Şubat'ta akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Dönümlü Mahallesi Şeyh Said...
        #HABER
        #Tekirdağ
        #tekirdağ haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Bölgenin yeni bir savaşı kaldıracak durumu yok"
        "Bölgenin yeni bir savaşı kaldıracak durumu yok"
        Borsada kar vaadiyle dolandırıcılık: 40 tutuklama
        Borsada kar vaadiyle dolandırıcılık: 40 tutuklama
        Kadıköy'de Fener alayı: 3 puanı 3 golle aldı!
        Kadıköy'de Fener alayı: 3 puanı 3 golle aldı!
        Annesini, kızını ve eşini öldürüp kendi canına kıydı
        Annesini, kızını ve eşini öldürüp kendi canına kıydı
        Tedesco'dan Trabzonspor sözleri!
        Tedesco'dan Trabzonspor sözleri!
        "13 maçımız kaldı, 13'ü de final maçı!"
        "13 maçımız kaldı, 13'ü de final maçı!"
        7 yaşındaki öğrenciyi darp davasında karar
        7 yaşındaki öğrenciyi darp davasında karar
        Polis memuru, emekliliğine 4 gün kala kazada hayatını kaybetti
        Polis memuru, emekliliğine 4 gün kala kazada hayatını kaybetti
        "İkinci yarı sinyal verdi!"
        "İkinci yarı sinyal verdi!"
        Epstein'in eski kız arkadaşı Gishlaine Maxwell, susma hakkını kullandı
        Epstein'in eski kız arkadaşı Gishlaine Maxwell, susma hakkını kullandı
        Ali Hamaney: Düşmanın umudu kırılmalı
        Ali Hamaney: Düşmanın umudu kırılmalı
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Mal varlığına el konuldu
        Mal varlığına el konuldu
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Getir, Uber tarafından satın alındı
        Getir, Uber tarafından satın alındı
        Kraliyetten Epstein açıklaması
        Kraliyetten Epstein açıklaması
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Bir dönem kapandı
        Bir dönem kapandı
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası