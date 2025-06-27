A Milli Erkek Voleybol Takımı’nın 2025 FIVB Milletler Ligi’nde (VNL) mücadelesi sürüyor. Çin etabını 1 galibiyet, 3 mağlubiyetle tamamlayan Filenin Efeleri, Bulgaristan etabında da henüz galibiyet alamadı. Ligin ikinci haftasının ilk iki maçında Slovenya ve Ukrayna'ya 3-0'lık skorlarla mağlup olan ay-yıldızlı ekip, böylece organizasyonda 5. yenilgisini almış oldu. Milli takım, 2025 VNL'deki 7. karşılaşmasını ev sahibi Bulgaristan ile oynayacak. Filenin Efeleri 2. hafta maç takvimi ile Bulgaristan-Türkiye voleybol maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı araştırılmaya başlandı. Peki Bulgaristan-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...