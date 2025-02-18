Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı halka arz sonuçları açıklandı! Bulls Girişim kaç lot verdi?
Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı halka arz sonuçları açıklandı. 883 milyon TL ile yüzde 27,5'inin halka açıldığı firma 72 milyon 500 bin lot dağıttı. Peki, kişi başı kaç lot verdi? İşte, Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı halka arz sonuçları...
Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı halka arz sonuçları açıklandı. 72 milyon 500 bin lot dağıtan firmanın halka arzına 100 binden fazla kişi katıldı. 'BULGS' kodu ile borsada işlem görmeye hazırlanan firma, kazanacağı fonun en büyük kısmını diğer sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere yatırım yapmak için kullanacak. Peki, Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı kaç lot verdi?
BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI
Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı halka arz sonuçları açıklandı. 72 milyon 500 bin lot dağıtan firma kişi başına 2.837 TL değerinde 233 lot verdi. Firmanın halka arzına 171 bin 29 kişi katıldı.
BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Firmanın BIST işlem tarihi henüz bilinmiyor.
BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI HALKA ARZ FONU NASIL KULLANILACAK?
Yüzde 40 Savunma sanayi sektörü şirketlerine yatırım
Yüzde 50 Diğer sektörelerde faaliyet gösteren şirketlere yatırım
Yüzde 10 işletme sermayesi
BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI HİSSE FİYATI NEDİR?
Firmanın hisse fiyatı 12,18 TL olarak belirlendi.
BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI HANGİ BANKALARDA VAR?
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Acar Menkul Değerler A.Ş.
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Colendi Menkul Değerler A.Ş.
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
DenizBank A.Ş.
Dinamik Menkul Değerler A.Ş.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Global Menkul Değerler A.Ş.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ing Bank A.Ş.
Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Kuveyt Türk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Fibabanka A.Ş.
PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
Piramit Menkul Değerler A.Ş.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şekerbank T.A.Ş.
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Odea Bank A.Ş.
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T. Vakıflar Bankası T.A.O.
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Pay Menkul Değerler A.Ş.
Prim Menkul Değerler A.Ş.