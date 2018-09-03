Sözcü'den Emre Çevik'in haberine göre, Destan Fidan, hayatını Cansu Yurttaş ile birleştirdi. Çiftin nikahı önceki gün Beşiktaş evlendirme dairesinde kıyıldı.

Eşi Pervin Fidan ile birlikte nikaha katılan Bulut Aras, setlere özlem duyduğunu belirterek şimdiki projeleri eleştirdi. Aras, “Bizim jenerasyondan kimse yok. Biz de setlerde olmak isteriz ama özel bir senaryo olması lazım.

Bize her şeyi teklif edemiyorlar. Şuan yapılan işlerin çoğu bize göre işler değil. Bunların hangisinde oynayayım. Bizim bir duruşumuz var. Zamanla bu olay yine bize döner” dedi.

Şimdiki oyuncuları başarılı bulduğunu ifade eden Aras, “Bütün oyuncular birbirine benziyor ama çok başarılılar. Biz sokaktan geldik. Onlar eğitimli. Kamerayı, ışığı bilmezdik. Ne derlerse onu yapardık” dedi.

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