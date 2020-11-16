Sevilen şarkıcı Bulut Duman, ikamet ettiği Fikirtepe Mahallesi Dumlupınar Caddesi'nde silahlı saldırıda bacağından vuruldu. İşte konuyla ilgili ayrıntılar...

15 EL ATEŞ ETTİLER!

Alınan bilgiye göre, Duman, Fikirtepe Mahallesi Dumlupınar Caddesi'nde ikamet ettiği rezidanstan çıkarken, kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı.Olay yerine lüks bir araçla geldiği ve rezidans önünde bir süre beklediği belirlenen zanlılar, Duman'a 15 el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

Bacağına isabet eden kurşunlarla yaralanan Duman, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Olay yerinden kaçan şüpheliler ise Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucunda kısa sürede yakalandı.Gözaltına alınan zanlıların Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

BULUT DUMAN KİMDİR?

Bulut Duman, 1990 yılı Almanya Hamburg'da dünyaya geldi. Aslen Selanikli bir aileye mensup olan şarkıcı hakkında fazla bilgi bulunmuyor. Duman, sık sık farklı kişiliğiyle ve yaptırdığı estetiklerle gündeme geliyor. ''İki Aşık İki Düşman'' adlı albümündeki "Sol Yanım" ve "Vuslat" adlı şarkılar ile sadece internette yayınlanan video klipleri ile yaklaşık 3 milyon kişi tarafından izlenen Bulut Duman, sosyal medya platformlarında da hatrı sayılır takipçi sayısına sahip. Şarkıcı ''Rütbe'' şarkısıyla, 2016 yılında Dijital Dünyanın Enleri ödüllerinde ''2016 Yılının En İyi Çıkış Yapan Şarkısı'' ödülünü elde etti.