Ön gösterimi yapıldı

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Cansu Boğuşlu'nun senaryosunu yazıp yönetmenliğini yaptığı yapımcılığını Ali Mahir Aksu'nun üstlendiği 'Bulutlardan Aşağı'nın çekimleri Kapadokya'da gerçekleştirildi. Uluslararası festivallerde yarışacak olan kısa filmin başrollerinde; Lavinya Ünlüer, Cansel Elçin ve Özlem Conker yer alıyor. Filmin orijinal müziklerini Rahman Altın yaptı. Soundtrack'ında ise bir Kaan Tangöze şarkısı bulunuyor.

'Bulutlardan Aşağı'nın ön gösterimine Hazal Filizküçükköse, Onur Büyüktopçu, Zeynep Tuğçe Bayat, Serhan Onat, Çağla Demir, İlay Erkök, Hatice Aslan, Kaan Tangöze, Kıvılcım Ural, Feride Hilal Akın, Başak Atıcı ve Emre Kızılırmak katıldı.