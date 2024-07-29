Bunaltan sıcaklara çarpıcı yorum: Fizikteki siyah cisim gibi

"İKLİM DEĞİŞİYOR AMA BİZ DEĞİŞMİYORUZ"

İklim Bilimci, Meteoroloji ve Afet Uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: "Aslında iklim değişiyor ama biz değişmiyoruz. Şehirlerde ısı adası sorunu var. Her taraf beton ve asfalt. Neredeyse yeşil alan yok. Betonlaşmanın etkisi çok yüksek. Kentlerde kırsal alanlara göre 10 derecelik bir sıcaklık farkı oluyor bu nedenle. Klima kullanıyoruz ama klima kulanırken bile evi soğutup dışarıyı ısıtıyoruz. "