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        Haberler Spor Futbol Almanya Bundesliga'da lider değişti! Avrupa liglerinden görünüm - Futbol Haberleri

        Bundesliga'da lider değişti! Avrupa liglerinden görünüm

        Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçlara, hafta sonu devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 15:24 Güncelleme: 02.10.2023 - 15:24
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        Bundesliga'da lider değişti
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        İngiltere'de Manchester City, İspanya'da Real Madrid, İtalya'da Inter, Almanya'da Bayer Leverkusen, Fransa'da ise Monaco, puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

        - Bundesliga'da yeni lider Bayer Leverkusen

        Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) 6. haftasına lider giren Bayern Münih, 2-0 geriye düştüğü maçta deplasmanda Leipzig ile 2-2 berabere kaldı ve ilk sıradaki yerini kaybetti. Leipzig'de Lois Openda ile Castello Lukeba, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile A Grubu'nda yer alan Bayern Münih'te Harry Kane ile Leroy Sane maçın gollerini atan isimler oldu.

        Bayer Leverkusen, Mainz deplasmanında 3 puana, 3-0'lık galibiyetle ulaştı ve ligin yeni lideri konumuna geldi.

        Stuttgart, konuk olduğu Köln'ü 2-0'la geçerek zirve yarışına dahil oldu. Borussia Dortmund da Hoffenheim deplasmanından 3-1 galip ayrıldı.

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        Bundesliga'da namağlup Bayer Leverkusen 16, Stuttgart 15 puanla ilk iki sırayı paylaştı. Bayern Münih ile Borussia Dortmund, 14'er puanla ilk dörtte yer aldı.

        - Manchester City ilk kez kaybetti

        İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında, son 3 sezonun şampiyonu Manchester City, bu sezon ilk kez kaybetti. Sezona 6'da 6 yaparak başlayan İngiltere temsilcisi, deplasmanda Wolverhampton'a 2-1 mağlup olmasına rağmen liderlik koltuğunda oturmaya devam etti.

        Ligde üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada Tottenham evinde, Curtis Jones ve Diogo Jota'nın kırmızı kart görmesiyle 9 kişi kalan Liverpool'a 2-1 üstünlük sağladı.

        Arsenal deplasmanda Bournemouth'u 4-0 mağlup ederken, Aston Villa ise ağırladığı Brighton & Hove Albion'u 6-1 yendi.

        Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Manchester United ise konuk ettiği Crystal Palace'a 1-0 mağlup olarak ligde 10. sıraya kadar geriledi.

        Premier Lig'de 18 puanla zirvede yer alan Manchester City'yi 17'şer puanla Tottenham ile Arsenal, 16 puanla Liverpool izledi.

        - La Liga'da zirve yarışı hız kesmiyor

        İspanya 1. Futbol Ligi LaLiga'nın 8. haftasında, lider Real Madrid, ligin namağlup takımlarından Girona'yı deplasmanda 3-0 mağlup etti. Real Madrid'in gollerini, 17. dakikada Joselu, 21. dakikada Aurelien Tchouameni ve 71. dakikada Jude Bellingham kaydetti.

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        Zirvenin güçlü adaylarından Barcelona ise konuk ettiği Sevilla'yı, Sergio Ramos'un kendi kalesine attığı golle 1-0'la geçti. Atletico Madrid ise ağırladığı Cadiz'i 3-2 yendi.

        LaLiga'da Real Madrid 21 puanla zirvede, Barcelona 20 puanla ikinci, Girona 19 puanla üçüncü, bir maçı eksik Atletico Madrid 16 puanla dördüncü sırada yer aldı.

        - Inter, Martinez'in golleriyle kazandı

        Zirve yarışında büyük çekişmeye sahne olan İtalya 1. Futbol Ligi'nde Inter, deplasmanda Salernitana'yı 4-0'la geçti. Oyuna 55. dakikada dahil olan Inter'in Arjantinli golcüsü Lautaro Martinez; 62, 77, 85 (penaltıdan) ve 89. dakikalarda fileleri havalandırarak maçın yıldızı oldu.

        Liderlik mücadelesini sürdüren Milan ise konuk ettiği Lazio'yu 2-0 mağlup etti. Son şampiyon Napoli, konuk olduğu Lecce'yi 4-0 yendi. Juventus ise Atalanta deplasmanından golsüz berabere ayrıldı.

        Serie A'nın 7. haftası sonunda, 18 puanlı takımlardan averaj farkıyla Inter lider, Milan ikinci sırada yer aldı. Zirve yarışını 14'er puanlı ekiplerden Napoli üçüncü, Juventus dördüncü sıradan takip etti.

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        - Monaco yeniden zirveye yerleşti

        Liderlik yarışına birçok takımın dahil olduğu Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 7. haftasında, Monaco, konuk ettiği Olimpik Marsilya'yı 3-2 mağlup ederek zirveye yeniden yerleşti.

        Bu sezon öncekilere oranla daha istikrarsız bir görüntü sergileyen Paris Saint-Germain (PSG), Clermont deplasmanından 0-0 beraberlikle ayrıldı.

        Zirve mücadelesi yapan ekiplerden Brest, Nice ile deplasmanda golsüz berabere kaldı. Reims ise Olimpik Lyon'u 2-0'la geçerek sürpriz çıkışını sürdürdü.

        Ligue 1'de 14'er puanlı takımlardan Monaco lider, Brest ikinci, 13'er puanlı ekiplerden Reims üçüncü, Nice dördüncü, 12 puanlı PSG beşinci sırada bulunuyor. 11'er puanları bulunan Rennes ve Lille de zirve iddialarını gelecek haftalara taşıdı.

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