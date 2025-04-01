"Burak avukat değil, dolandırıcı" Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında bugün, avukat olduğu iddia edilen Burak Karabulut'un mağdurları bir kez daha canlı yayındaydı. "2 milyon TL dolandırıldım" diyen İmren Hanım ile birlikte bu kez Hasan Bey ve İlknur Hanım da stüdyodaydı.

Habertürk Giriş: 01.04.2025 - 20:47 Güncelleme: 01.04.2025 - 20:47 facebook

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