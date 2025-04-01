"Burak avukat değil, dolandırıcı"
Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında bugün, avukat olduğu iddia edilen Burak Karabulut'un mağdurları bir kez daha canlı yayındaydı. "2 milyon TL dolandırıldım" diyen İmren Hanım ile birlikte bu kez Hasan Bey ve İlknur Hanım da stüdyodaydı.
Suçlamaların ve iddiaların ardından sessizliğe bürünen Burak Karabulut, sonunda sessizliğini bozdu.
BURAK CANLI YAYINA BAĞLANDI
Burak, canlı yayına bağlanarak tüm suçlamaları reddetti. Avukat Tunca Toker ise Mersin Barosu’nda Burak Karabulut adında bir avukatın bulunmadığını açıkladı.
Stüdyodaki İmren Hanım, “Sen yalancısın, yalan makinesisin ve hayatın yalan!” diyerek sert tepki gösterdi. Didem Arslan Yılmaz ise Burak Karabulut’u stüdyoya davet ederek, mağdur olduğunu iddia eden kişilerle yüzleştireceğini söyledi.