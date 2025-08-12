Habertürk
        Burak Bulut ve Eda Sakız evlendi - Magazin haberleri

        Burak Bulut ve Eda Sakız evlendi

        Şarkıcı Burak Bulut, geçtiğimiz eylül ayında evlilik teklif ettiği meslektaşı Eda Sakız ile dünya evine girdi

        Giriş: 12.08.2025 - 22:37 Güncelleme: 12.08.2025 - 22:37
        Evlendiler
        Şarkıcı Burak Bulut, geçtiğimiz yıl eylül ayında bir süredir birlikte olduğu meslektaşı Eda Sakız'a konserinde romantik bir evlilik teklifinde bulunmuştu.

        Burak Bulut ile Eda Sakız, uzun süren birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı.

        Çiftin düğününe yakın arkadaşları ve meslektaşları katılarak mutluluklarını birlikte paylaştı.

