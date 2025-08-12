Burak Bulut ve Eda Sakız evlendi
Şarkıcı Burak Bulut, geçtiğimiz eylül ayında evlilik teklif ettiği meslektaşı Eda Sakız ile dünya evine girdi
Giriş: 12.08.2025 - 22:37 Güncelleme: 12.08.2025 - 22:37
Şarkıcı Burak Bulut, geçtiğimiz yıl eylül ayında bir süredir birlikte olduğu meslektaşı Eda Sakız'a konserinde romantik bir evlilik teklifinde bulunmuştu.
Burak Bulut ile Eda Sakız, uzun süren birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı.
Çiftin düğününe yakın arkadaşları ve meslektaşları katılarak mutluluklarını birlikte paylaştı.
