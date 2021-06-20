Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas ve ekibini yoğun bir süreç bekliyor.

Habertürk Spor'dan Ayhan Şensoy'un haberine göre; 1541 oyla kongreden zaferle çıkan Elmas, ilk iş olarak Fatih Terim ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Bodrum'da tatilde olan Terim yarın İstanbul'a gelecek. Tecrübeli teknik adamla yapılacak görüşmede planlanan transferler konuşulacak. Fatih Terim'in ilk 11 seviyesinde 6 transfer istediği öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın 1 sol bek, 1 stoper, 2 orta saha, 1 hücuma dönük kanat oyuncusu ve 1 de forvet istediği öğrenildi. Burak Elmas ve ekibi takımın Şampiyonlar ligi'ne katılmasını çok istiyor. Bu yüzden transferlerin kısa sürede yapılması planlanıyor.

ÖDENMESİ GEREKEN 270 MİLYON TL BORÇ VAR!

Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas'ı 1 ayda ödenmesi gereken 270 milyon TL borç bekliyor.

Seçim öncesi 40 milyon dolar ile göreve talip olduklarını belirten Elmas, öncelikle bu borçları kapatacak.

Stat sponsorluğu konusunda Ortadoğu'dan bir şirket ile ön anlaşma yapan Burak Elmas, bu projeyi kısa sürede hayata geçirecek. Bu anlaşmadan Galatasaray'ın kasasına 5 yılda 50 milyon dolar girecek.