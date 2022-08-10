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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'den 'ayrılık' iddialarına yanıt

İkinci kez bebek heyecanı yaşayan oyuncu çift Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in, evliliklerinde kriz yaşadığı iddia edildi. Özçivit ile Evcen, dedikodulara sosyal medya hesaplarından yanıt verdi

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  • Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'den 'ayrılık' açıklaması - Magazin haberleri

    9 yıl önce 'Çalıkuşu' dizisinde tanışıp, aşk yaşamaya başlayan ve ilişkilerini 2017'de nikah masasına taşıyan Fahriye Evcen (35) ile Burak Özçivit (37), hakkında ayrılık iddiası ortaya atıldı.
  • Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'den 'ayrılık' açıklaması - Magazin haberleri

    Söylentilere göre; kayınvalidesi ile gerilim yaşayan Evcen, ardından da Burak Özçivit ile tartıştı ve evi terk etti.
  • Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'den 'ayrılık' açıklaması - Magazin haberleri

    "BİZİ RAHAT BIRAKIN!"

    Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, iddialar karşısında suskun kalmadı. Çift, paylaştıkları fotoğrafa, "Artık saçmalamayın, bizi rahat bırakın! Herkese sevgiler" notunu düştü. 
  • Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'den 'ayrılık' açıklaması - Magazin haberleri

    SEZONU BODRUM'DA AÇTILAR

    İkinci kez anne-baba olmaya hazırlanan ikili, Gündoğan'daki bir otelin plajında objektiflere yansımıştı.
  • Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'den 'ayrılık' açıklaması - Magazin haberleri

    Özçivit, 3 yaşındaki oğlu Karan ile birlikte deniz keyfi yaparken görüntülenmişti.
  • Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'den 'ayrılık' açıklaması - Magazin haberleri

    Evcen ise hamileliğinin ilk aylarında olması nedeniyle şenzlogta güneşlenmeyi tercih etmişti.
  • Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'den 'ayrılık' açıklaması - Magazin haberleri

    "UYKUSUZ GECELERE ALIŞKINIM"

    Özçivit ikinci kez baba olmasıyla ilgili sorulara, "Biz de yeni öğrendik. İnanılmaz heyecanlıyız. Çok sevindik. O kadar yeni ki Karan'a bile söyleme fırsatımız olmadı. 'Kız mı olsun, erkek mi olsun?' modunda değiliz. Sağlıklı vatana, millete hayırlı evlat olsun, yeterli. Ben zaten uykusuz gecelere alışkınım. Karan ile stajımı tamamladım." şeklinde yanıt vermişti.
  • Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'den 'ayrılık' açıklaması - Magazin haberleri
  • Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'den 'ayrılık' açıklaması - Magazin haberleri

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