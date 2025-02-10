Burak Özçivit'in Moskova tarzı
Rusya'nın başkenti Moskova'ya giden Burak Özçivit, soğuğa karşı önlem amaçlı taktığı kürklü şapkasıyla dikkat çekti
Giriş: 10.02.2025 - 08:58 Güncelleme: 10.02.2025 - 09:25
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Burak Özçivit, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenecek olan 'Türk Dizi Müzikleri' konseri için yola çıktı.
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Ünlü oyuncu, - 4 derecenin altında olan soğuk havalara karşı kendince önlemler aldı.
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Çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından yayımlayan Burak Özçivit'in, Moskova'ya vardığında uçaktan inerken kat kat giyindiği görüldü.