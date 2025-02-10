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        Haberler Magazin Burak Özçivit'in Moskova tarzı - Magazin haberleri

        Burak Özçivit'in Moskova tarzı

        Rusya'nın başkenti Moskova'ya giden Burak Özçivit, soğuğa karşı önlem amaçlı taktığı kürklü şapkasıyla dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2025 - 08:58 Güncelleme: 10.02.2025 - 09:25
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        Burak Özçivit, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenecek olan 'Türk Dizi Müzikleri' konseri için yola çıktı.

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        Ünlü oyuncu, - 4 derecenin altında olan soğuk havalara karşı kendince önlemler aldı.

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        Çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından yayımlayan Burak Özçivit'in, Moskova'ya vardığında uçaktan inerken kat kat giyindiği görüldü.

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        Ünlü oyuncu, ayrıca kafasına taktığı kulaklarını da kapatan kürklü şapkasıyla dikkat çekti.

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        Burak Özçivit, kürklü şapkasıyla, çizgi roman kahramanı Kaptan Swing'e benzetildi.

        #Burak Özçivit
        #moskova
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