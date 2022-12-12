Suçlamalar arasında üç adet uygunsuz saldırı, üç adet cinsel saldırı ve bir kişinin rızası olmadan cinsel faaliyette bulunmasına neden olmak yer alıyor.



Gelecek yıl haziran ayında İngiltere’de mahkemeye çıkacağı belirtilen 63 yaşındaki oyuncu, hakkında yapılan tüm suçlamaları her defasında reddetmiş ve suçsuz olduğunu söylemişti.

MASUMİYETİNİ KANITLAYACAĞINI İLERİ SÜRDÜ



Bütün bu iddiaları yalanlayan Kevin Spacey, yaptığı açıklamada "masumiyetimi kanıtlayacağımdan eminim" dedi.