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        Haberler Magazin Burak Sağyaşar Bolu Kartalkaya yangınında ekip arkadaşını kaybetti

        Burak Sağyaşar: Ekip arkadaşımız ve kızını kaybettik

        Tims & B Productions şirketinin kurucu ortağı ve CEO'su Burak Sağyaşar, 79 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangın faciasında ekip arkadaşı Feray Kanpolat ve kızı Oya Kanpolat'ın da yaşamını yitirdiğini duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2025 - 09:12 Güncelleme: 23.01.2025 - 09:39
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        "Ekip arkadaşımız ve kızını kaybettik"
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        Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangın, faciaya neden oldu. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısının, yapılan DNA testleri sonucu 79'a yükseldiğini bildirdi.

        "EKİP ARKADAŞIMIZI VE KIZINI KAYBETMENİN ÜZÜNTÜSÜNÜ YAŞIYORUZ"

        Türkiye'yi yasa boğan yangın faciasında yapımcı Burak Sağyaşar, ekip arkadaşı Feray Kanpolat ve kızı Oya Kanpolat'ın da yaşamını yitirdiğini duyurdu; "Bolu Kartalkaya'da çıkan yangın felaketinde, birlikte çalıştığımız ekip arkadaşımız Feray Kanpolat ve kızı Oya Kanpolat'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhume Feray Kanpolat, Oya Kanpolat ve yangında yaşamını yitiren tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, acılı aileleri başta olmak üzere yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve baş sağlığı diliyoruz."

        "FERAY KANBOLAT'I KAYBETMENİN ÜZÜNTÜSÜ İÇİNDEYİM"

        Naz Elmas da Feray Kanbolat ile daha önce 'Karadut' adlı dizide çalıştığını ifade ederek, üzüntüsünü; "Sevgilisi iş arkadaşımız Feray Kanbolat'ı kaybetmenin üzüntüsü içindeyim. Sevenlerine ve yangında tüm kaybettiğimiz vatandaşlarımıza baş sağlığı dilerim" sözleriyle dile getirdi.

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