Burak Sağyaşar-Hatice Şendil çifti: Can’ın çok uykusu var

Yapımcı Burak Sağyaşar, eşi Hatice Şendil ve 2 yaşındaki oğulları Can ile önceki akşam Etiler'deki bir restorandaydı. Çıkışta lüks araçlarına hızla geçen çift, muhabirlere, "Can’ın çok uykusu var. Başka zaman konuşuruz" diyerek araçlarına geçip evlerinin yolunu tuttu