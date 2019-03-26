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2. Sayfa programına konuşan Burak Sergen ve Nihan Ünsal şunları söyledi:



Bir linç nasıl mide bu bir sürü yorum yine. Ortada bir çocuk var. Ortada bir çocuk olduğunu bile bilmiyorlar. Çocuk olduğunu bilmeden yorum yapıyorlar. Çocuk okuyacak bunları. Kavga mı istiyorlar? Eski eşiyle biz iyi anlaşıyoruz, ne var anlamıyorum yani.