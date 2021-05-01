19 YILLIK EVLİLİĞİ BİTMİŞTİ

Işıl Sergen-Burak Sergen çifti, yaklaşık üç yıl önce sürpriz bir kararla boşanmıştı. Anlaşmalı olarak evliliklerini bitiren ikili, haberi böyle duyurmuştu:

Hepinizin bildiği gibi 19 yıllık evliliğimizi iki ay önce tamamlamış bulunuyoruz. Sizlerle ve oğlumuz Cansın'ımızla bu haberi paylaşmak için okulların kapanmasını bekliyorduk ki basın bu haberi sizlerle paylaştı. Biz de bu süreci hızlandırmak zorunda kaldık. Bilin ki 19 yılımızın sonunda biz yine yan yana, omuz omuza bir aile olarak, anne baba olarak yürüyeceğiz . Ayrılığımızda kesinlikle üçüncü şahıslar ya da kırıcı başka sebepler aranmamasını çocuğumuzun sağlığını dikkate alarak rica ederiz. Sebebimiz ise çözemediğimiz kişisel anlaşmazlıklardır. Yorum ve haber yaparken göstereceğiniz ve gösterdiğiniz hassasiyet için şimdiden teşekkür ederiz.