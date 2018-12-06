UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de üst üste başarılı sonuçlar alan Beşiktaş'ta transfer konusunda da gelişmeler yaşanıyor.

Habertürk'ten İnanç Ergülen'in haberine göre; West Ham United forması giyen Javier Hernandez için girişimlerini sürdüren Kara Kartal, Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz için de devreye girdi.

Trabzonspor'da Onur Kıvrak ile birlikte kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz'ın ismi başta Başakşehir olmak üzere, Galatasaray ve Beşiktaş'la da anılıyordu. Gelen son bilgilere göre; Burak Yılmaz'a en yakın takım Beşiktaş...

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın da "Giderken ihanet etmedi. İyi Beşiktaşlı, ben de çok severim. Olabilir de, olmayabilir de" dediği Burak Yılmaz için Orman ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile önümüzdeki haftalarda bir araya geleceği belirtildi.

Transferdeki tek engel ise Burak Yılmaz'ın Trabzonspor'daki yıllık 3,5 milyon Euro'luk ücreti ve bonservis bedeli. Bordo-Mavili kulüp, Burak Yılmaz'ın sözleşmesini yüksek tazminatı sebebiyle feshetmemiş ve kadro dışı bırakma kararı almıştı.

Trabzonspor'un Burak Yılmaz'ın yüksek maaşından kurtulmak istediği belirtilirken, Siyah- beyazlı kulübü tecrübeli oyuncuya, "Alacaklarına karşılık bonservis bedeli ödemeden transfer edelim" şeklinde teklif sunabileceği belirtildi. Bu durumda ise Bordo-Mavili camianın bu teklife nasıl cevap vereceği merak konusu...

Taraflar önümüzdeki günlerde maddi durumları çözüme kavuşturursa, Burak Yılmaz devre arasında kendisinin de giymek istediği Beşiktaş formasını sırtına geçirecek.

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