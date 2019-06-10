A Milli Takım'ın İzlanda'da havalimanında yaşadığı skandalın yankıları sürerken Burak Yılmaz'dan esprili bir paylaşım geldi. Kral, Instagram Story'den Emre Belözoğlu ile olan fotoğrafını paylaşıp "Yıllarca çok fırçasını yedik" yazdı. Dün gece İzlanda'ya inen A Milli Takım kafilesinde Emre Belözoğlu'na mikrofon yerine fırça uzatılması büyük tepki çekmişti.
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