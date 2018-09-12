Burak Yılmaz: Futbolu bırakırım!

Trabzon'dan alacağı olan 800 bin euro nedeniyle TFF'ye başvuran Burak Yılmaz, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Son olarak kaptanlığı geri alınan golcü futbolcu "Bu işin sonu ne olur bilemem ama bildiğim bir şey var ki futbolu bırakmayı bile göze aldım. Başkan ‘görüşmedik’ diyor ama 2.5 milyon Euro + Atiba’ya beni Beşiktaş'a vermişlerdi. Menajerimi ‘Burak’la 1.4 milyon Euro’dan vazgeçeceksiniz’ diye zorladılar. Ben bunu hak etmedim" dedi...