Fenerbahçe ile 1.5 yıllık mukavele imzalayan Ersun Yanal’ın, forvet bölgesine Burak Yılmaz’ı istediği iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Sarı-Lacivertli ekibin bu bölgede yaşadığı sorunu çözmesi için güçlü bir alternatif olan Burak Yılmaz’ın şu an Trabzonspor’da kadro dışı olması da satış ihtimalini güçlendiriyor. Teknik Direktör Ünal Karaman’ın da, “Devre arasında aramızdan ayrılanlar olacak” diyerek Burak ve kaleci Onur’u işaret etmesi, iddiaları daha da alevlendirdi.
Fenerbahçe’nin Burak’a ilgisi olup olmadığını, teklif gelmesi halinde tavırlarının ne olacağını Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu cevapladı. Akşam'a konuşan Ağaoğlu şunları söyledi:
Bu benim tek başıma verebileceğim bir karar değil. Bir oyuncunun satışıyla ilgili karar, yönetim kurulu kararıdır. En azından icra kurulu kararıdır. Bunları menajerlere sormak lazım. Bu haberleri çıkartanlar menajerler. Kimin satılacağının kararını yönetim verir. Ben şunu söyledim kişisel olarak her konuşmamda, ‘Kulübün başkanı dahil, değerini bulduğu takdirde satılır. Çünkü burası bir spor kulübü. Futbolcu alır, futbolcu satar. Olay bundan ibarettir. Trabzonspor’un menfaatleri söz konusu olduğunda, değerini verdikleri takdirde her futbolcunun satışı mümkün olabilir. Burak’a değerini verdikleri zaman oturulur, konuşulur karar verilir.
BEŞİKTAŞ’IN SEZON BAŞI İLGİSİ VARDI
Sabah gazeteleri açtığım zaman gördüğüm bir şey bu. Olmayan bir şey üzerinden bir kulüp başkanı, doğmamış çocuğa don biçmez. Ancak Fenerbahçe’den bir teklif gelirse o oturulup, konuşulur. Bu yönetim kurulu kararı gerektiren bir durum. Ayrıca pek teklif geleceğini de sanmıyorum. Öyle bir şey gerçekten gelmedi ama gelirse de bu Ağaoğlu’nun tek başına vereceği bir karar değildir. Yönetim kurulu kararıdır. Yönetim onaylarsa satılır. Beşiktaş’ın sezon başında bir ilgisinin olduğunu biliyoruz. Onu da gizlemiyorlar. ağustostan sonra da benden Burak’ı isteyen olmadı.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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