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Burak Yılmaz'ın tarihe geçtiği gecede turu Chelsea atladı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Lille - Chelsea ile Juventus - Villarreal arasındaki rövanş maçları oynandı. Burak Yılmaz, Devler Ligi tarihine geçti

  • 01
    Burak Yılmaz'ın tarihe geçtiği gecede turu Chelsea atladı

    UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda rövanş maçları oynandı. Lille, 2-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Chelsea'yi konuk etti.
  • 02
    Burak Yılmaz'ın tarihe geçtiği gecede turu Chelsea atladı

    Mücadelede 38. dakika oynanırken hakem Davide Massa beyaz noktayı gösterdi ve Lille penaltı kazandı.

     
  • 03
    Burak Yılmaz'ın tarihe geçtiği gecede turu Chelsea atladı

    Penaltıda topun başına geçen Burak Yılmaz hata yapmadı ve skoru 1-0'a getirdi. 
  • 04
    Burak Yılmaz'ın tarihe geçtiği gecede turu Chelsea atladı

    TARİHE GEÇTİ

    Burak Yılmaz, 36 yıl 244 gün ile Şampiyonlar Ligi eleme turlarında gol atan en yaşlı üçüncü oyuncu oldu.
  • 05
    Burak Yılmaz'ın tarihe geçtiği gecede turu Chelsea atladı

    Diğer yandan Burak Yılmaz 3 gole ulaşarak, 2 gollü Arda Turan'ı geride bıraktı ve Şampiyonlar Ligi'nde son 16'dan itibaren eleme turlarında en çok gol atan Türk futbolcu oldu.
  • 06
    Burak Yılmaz'ın tarihe geçtiği gecede turu Chelsea atladı

    Bir diğer milli futbolcumuz Zeki Çelik ise ilk 11'de başladığı mücadelede sakatlandı ve yerini Timothy Weah'a bıraktı.
  • 07
    Burak Yılmaz'ın tarihe geçtiği gecede turu Chelsea atladı

    Chelsea 45. dakikada Christian Pulisic'in golüyle eşitliği yakaladı ve ilk 45 dakika 1-1'lik skorla geçildi.
  • 08
    Burak Yılmaz'ın tarihe geçtiği gecede turu Chelsea atladı

    Mücadelede dakikalar 71'i gösterirken Chelsea bu kez öne geçti. Cesar Azpilicueta konuk ekibin ikinci golünü kaydetti.
  • 09
    Burak Yılmaz'ın tarihe geçtiği gecede turu Chelsea atladı

    Kalan dakikalarda gol olmayınca Chelsea sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve toplamda 4-1'lik üstünlükle çeyrek finale yükselen taraf oldu.
  • 10
    Burak Yılmaz'ın tarihe geçtiği gecede turu Chelsea atladı

    Gecenin diğer maçında ise 1-1 biten ilk maçın rövanşında Juventus ile Villarreal, Torino'da karşı karşıya geldi. 
  • 11
    Burak Yılmaz'ın tarihe geçtiği gecede turu Chelsea atladı

    İlk 45 dakikası 0-0'lık eşitlikle geçilen mücadelede gol perdesi 78'de açıldı. Gerard Moreno kazanılan penaltıda skoru 1-0'a getirdi.
  • 12
    Burak Yılmaz'ın tarihe geçtiği gecede turu Chelsea atladı

    Villarreal 85'te Pau Torres 90'da penaltıdan Groeneveld ile iki gol daha buldu ve maçtan 3-0'lık üstünlükle ayrıldı. 90 dakikanın sonunda 4-1'lik üstünlükle Villarreal bir üst tura yükseldi. 

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