Burak Yılmaz’ın hareketi Çaykur Rizespor maçına damga vuran olaylar arasına girmişti. Yıldız oyuncu gol attıktan sonra ev sahibi

ekibin taraftarları “Hırsız Burak” şeklinde bağırmıştı...

Hakemin VAR ile temas kurması ve orta noktayı gösterip golü vermesinden sonra elini kulağına götürerek “Sizi duyamıyorum” şeklinde bir hareket yapan Burak Yılmaz büyük tepki görmüştü.

Şenol Güneş de sarı kart gören golcü oyuncuyu sinirlenerek oyundan çıkarmıştı.

Burak Yılmaz’ın maçtan sonra hocasıyla yaptığı görüşmede “Ben sadece işimi yapıyorum diye hakaret ediyorlar. Ben hakaret mi ettim, küfür mü ettim? Sadece elimi kulağıma götürdüm. Ben insan değil miyim? Bu kadarcık tepki göstermeye de hakkım yok mu” diyerek sitemde bulunduğu öğrenildi.