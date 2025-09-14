Habertürk
        Burak Yılmaz: Sakin kalarak istediğimizi aldık - Gaziantep FK Haberleri

        Burak Yılmaz: Sakin kalarak istediğimizi aldık

        Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Kocaelispor karşısında cesaretli, öz güvenli ve sakin kalarak istediklerini aldıklarını söyledi.

        Giriş: 14.09.2025 - 23:15 Güncelleme: 14.09.2025 - 23:15
        "Sakin kalarak istediğimizi aldık"
        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Kocaelispor'u 2-0 mağlup etti.

        Bu sonuçla üst üste üçüncü galibiyetini alan Gaziantep FK, puanını 9'a yükseltti.

        "SAKİN KALARAK İSTEDİĞİMİZ GALİBİYETİ ALDIK"

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, "Kocaelispor önemli camialardan biri. İstekli olacaklarını biliyorduk. Her senaryoya hazırlanmıştık. Saha içinde cesaretli ve öz güvenliydik. İlk yarı 3-0 öne geçebilirdik. Sakin kaldık ve istediğimiz galibiyeti aldık. Taraftarımıza teşekkür ederim. Gaziantep futbol şehridir. Önde baskıyla başladık son 10 dakikaya kadar baskıyla devam ettik. Saha içinde cesaretli ve öz güvenliydik. Bütün oyuncularıma teşekkür ediyorum" dedi.

