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Burak Yörük: Bu bana zarar verir - Magazin haberleri

HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; oyuncu Burak Yörük, önceki gece kız arkadaşı Sibil Çetinkaya ile Nişantaşı'ndaki bir mekanda eğlendi. Yörük, flaşların patlamasıyla birlikte kız arkadaşını yalnız bıraktı.

"Arkadaşlar yakında yeni bir dizide başrol olarak yer alacağım. Bu bana zarar verir" diyen oyuncu, kız arkadaşının arabasına binmedi.

GÜL JESTİ

Öte yandan ikili, geçtiğimiz günlerde Bebek'te görüntülenmişti. Sevgilisine gül alan Yörük, muhabirlerin objektiflerine yakalanmıştı.

İlişkilerinin gayet iyi gittiğini dile getiren çift, daha sonra Bebek'ten ayrılarak evlerinin yolunu tutmuştu.