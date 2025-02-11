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        Haberler Objektife Takılanlar Buray'dan "Nesrin sevgilin mi?" sorusuna cevap - Magazin haberleri

        Buray'dan "Nesrin sevgilin mi?" sorusuna cevap

        Şarkıcı Buray, Nesrin Cavadzade ile sevgili olup - olmadıkları yönündeki soruya cevap verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.02.2025 - 23:40 Güncelleme: 11.02.2025 - 23:40
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        "Nesrin sevgilin mi?" sorusuna cevap
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Buray, Akmerkez'de görüntülendi. Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki konserinden söz eden Buray; "Çok güzeldi. Ocak ayı bizler için dinlenme dönemi. Normalde hiç konser yapmıyoruz. Sahneye hasret kalmışız. Şarkı söylemekte kas hafızası... Bir bocalama geldi, sözleri unutmuşuz" dedi.

        'HAV HAV HAV' GEÇİCİ BİR ŞARKI

        Buray, son günlerin tartışılan şarkısı LVBEL C5'in 'Hav Hav Hav' için ne düşündüğü şeklindeki soruya; "Keyifle dinlediğim ve zevk aldığım bir şarkı değil. Bence geçici bir şey. Benim gençliğimde 'Ben sizin babanızım, ben ne dersem o olur' vardı. Hayatın her döneminde böyle şarkılar olacak. Eğlenmek ve gülmek için belki toplumun buna da ihtiyacı var" şeklinde cevap verdi.

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        "KANKA OLARAK BAŞLADI KANKA OLARAK DEVAM EDER"

        Adı, Nesrin Cavadzade ile aşk söylentilerine karışan Buray; "Nesrin, arkadaşım. Şu an kimseyle ilişkim yok" dedi. Buray, "Arkadaşlığın aşka dönüşeceğine inanır mısınız?" sorusuna; "Çok sanmam. Kanka olarak başladıysa öyle devam eder" yanıtını verdi.

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        #BURAY
        #Nesrin Cavadzade
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