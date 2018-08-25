Buray
Müzik
Haberler > Müzik > Buray’dan albüm sürprizi! - Magazin haberleri

Buray’dan albüm sürprizi!

Son yılların en sevilen popçularından Buray, Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin güzide spor kulüplerinden Ayvalıkgücü Belediyespor için bir konser verdi. Buray, “Biz müziğimizi yapıyoruz, dinleyenlerimiz de sağolsunlar bizim yanımızda yer alıyor” dedi

25.08.2018 - 16:31 | Güncelleme: İHA

İHA'nın haberine göre, gençlerin ve her zaman genç kalanlardan oluşan geniş katılımlı konser öncesinde ünlü sanatçı Buray, konser öncesinde gazetecilere çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kendilerini 7’den 77’ye geniş bir kitle dinlemesinden duyduğu memnuniyet ifade eden Buray, “Biz müziğimizi yapıyoruz, dinleyenlerimiz de sağolsunlar bizim yanımızda yer alıyor” dedi.

Sporla ilgilendiğini ve yoğun hayat temposunda sporun her birey için son derece gerekli olduğunu kaydeden Buray, “Ayvalıkgücü Belediyespor yararına düzenlenen bir konserden sahne almaktan son derece mutluyuz. Ayvalıkgücü’ne lig öncesinde moral olsun diye buradayız. Desteğimizi gösterelim bu akşam. Zaten şu anda açık hava tiyatrosunu dolduran dinleyicilerimiz bunun için buradalar” diye konuştu.

2015 yılında profesyonel müzik yaşantısını Kıbrıs’tan, anavatanları Türkiye’ye taşıdıklarını ve geçtiğimiz günlerde de 3. yıldönümlerini kutladıklarını anlatan pop müziğin başarılı sanatçısı Buray, çok yakında 3. albümünün dinleyicileriyle buluşacağının da müjdesini verdi.

Bugüne kadar tüm şarkılarını Avusturalya’dan arkadaşı olan Gözde Hançer ile birlikte yaptıklarını aktaran Buray, “Üç albümde de Gözde ile beraberdik. Bu albümde de bütün şarkılar ikimizin imzasını taşıyor” şeklinde konuştu.

Ayvalık’a ilk kez geldiğini belirten yakışıklı sanatçı, “Bu vesile ile güzel bir fırsat buldum ve bir gezi teknesiyle 45 dakikalığına da olsa Cunda Adası’na gidip geldim. Çok keyifliydi.” ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki kış aylarında Avrupa turnesine çıkmayı planladıklarını kaydeden ünlü popçu Buray, “Ama bunu kış sezonunda programlamayı planlıyoruz. Çünkü şu anda onlar burada tatildeler. Kış sezonunda da havalar soğurken, biz onlara gideceğiz. Herhalde Aralık yada Ocak aylarında Avrupa’da bir turne organizasyonumuz olacak” diye konuştu.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
Yazarlar
Diğer yazarlar
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.