İHA'nın haberine göre, gençlerin ve her zaman genç kalanlardan oluşan geniş katılımlı konser öncesinde ünlü sanatçı Buray, konser öncesinde gazetecilere çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kendilerini 7’den 77’ye geniş bir kitle dinlemesinden duyduğu memnuniyet ifade eden Buray, “Biz müziğimizi yapıyoruz, dinleyenlerimiz de sağolsunlar bizim yanımızda yer alıyor” dedi.

Sporla ilgilendiğini ve yoğun hayat temposunda sporun her birey için son derece gerekli olduğunu kaydeden Buray, “Ayvalıkgücü Belediyespor yararına düzenlenen bir konserden sahne almaktan son derece mutluyuz. Ayvalıkgücü’ne lig öncesinde moral olsun diye buradayız. Desteğimizi gösterelim bu akşam. Zaten şu anda açık hava tiyatrosunu dolduran dinleyicilerimiz bunun için buradalar” diye konuştu.

2015 yılında profesyonel müzik yaşantısını Kıbrıs’tan, anavatanları Türkiye’ye taşıdıklarını ve geçtiğimiz günlerde de 3. yıldönümlerini kutladıklarını anlatan pop müziğin başarılı sanatçısı Buray, çok yakında 3. albümünün dinleyicileriyle buluşacağının da müjdesini verdi.



Bugüne kadar tüm şarkılarını Avusturalya’dan arkadaşı olan Gözde Hançer ile birlikte yaptıklarını aktaran Buray, “Üç albümde de Gözde ile beraberdik. Bu albümde de bütün şarkılar ikimizin imzasını taşıyor” şeklinde konuştu.

Ayvalık’a ilk kez geldiğini belirten yakışıklı sanatçı, “Bu vesile ile güzel bir fırsat buldum ve bir gezi teknesiyle 45 dakikalığına da olsa Cunda Adası’na gidip geldim. Çok keyifliydi.” ifadelerini kullandı.



Önümüzdeki kış aylarında Avrupa turnesine çıkmayı planladıklarını kaydeden ünlü popçu Buray, “Ama bunu kış sezonunda programlamayı planlıyoruz. Çünkü şu anda onlar burada tatildeler. Kış sezonunda da havalar soğurken, biz onlara gideceğiz. Herhalde Aralık yada Ocak aylarında Avrupa’da bir turne organizasyonumuz olacak” diye konuştu.

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