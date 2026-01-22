Habertürk
Habertürk
        Burçin Baykal'a veda! Ağabey ile kardeşi 2 ay arayla kahretti

        Ağabey ile kardeşi 2 ay arayla kahretti!

        İstanbul Avcılar'da, eski dönem belediye başkan yardımcılarından 41 yaşındaki Burçin Baykal önceki gün canına kıydı. Baykal, Ataköy Camii'nde kılınan namazın ardından son yolcuğuna uğurlanırken 2 ay önce de Baykal'ın ağabeyi Burak Baykal'ın da hayatına son verdiği öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 15:27 Güncelleme: 22.01.2026 - 16:43
        Ağabey ile kardeşi 2 ay arayla kahretti!
        İstanbul'da, Avcılar ilçesinin önceki dönem belediye başkan yardımcılarından 1 çocuk babası olan Burçin Baykal (41), 20 Ocak günü intihar eti. Baykal'ın cenaze namazı bugün Bakırköy ilçesi Ataköy Ömer Doruk Camii'nde kılındı.

        GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

        İHA'daki habere göre namaza Baykal'ın ailesi ve çok sayıda belediye çalışanı katıldı. Öğlen namazını müteakip kılınan namazın ardından Baykal, Büyükçekmece Celaliye Mezarlığı'na defnedildi.

        2 AY ÖNCE DE AĞABEYİ CANINA KIYDI

        Baykal'ın ağabeyi Burak Baykal'ın da yaklaşık 2 ay önce intihar ederek hayatını kaybettiği öğrenildi.

