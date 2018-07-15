Burçin Terzioğlu-İlker Kaleli çiftinden hayranlarını üzecek haber

Hayranları Burçin Terzioğlu ve İlker Kaleli’den evlilik haberi bekliyor. Terzioğlu ise yaptığı açıklamayla böyle bir planlarının olmadığını belirtti. Terzioğlu, “Şu an için evlenmeyi düşünmüyoruz” dedi