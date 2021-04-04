Oyuncu Burçin Terzioğlu, yaptığı paylaşımla doğallığını gözler önüne serdi. Pandemi sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Terzioğlu, makyajsız objektif karşısına geçti.

Son olarak spor eğitmeni Umut Duygu ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren ünlü oyuncu, bu pozunu sosyal medya hesabından yayınladı.

"GÜNAYDIN MI?"

Burçin Terzioğlu'nun "Günaydın mı?" notunu düştüğü gönderi 122 binden fazla beğeni ve çok sayıda yorum aldı.