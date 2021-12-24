"ÇOCUK OYUNCULAR AÇSA PARAMPARÇA OLUYORUM"

Oyunculuğa 4 yaşında başladığını belirten Terzioğlu, "Bu kızdan bir şey olur' dediler herhalde ki devamı geldi. İşten ziyade oyun gibi geliyordu o zamanlar. Ama gece 02.00'da uykundan uyandırılıp, sahneye bırakıldığında aslında onun bir oyun olmadığını hissediyorsun." demişti.

Terzioğlu, "Çalıştığım sette bir çocuk oyuncu varsa uykusunun geldiğini görüyorsam ya da yemek saatine daha var ama karnının acıktığını görüyorsam paramparça oluyorum." ifadelerini kullanmıştı.