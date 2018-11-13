Burçin Terzioğlu'nun büyük sırrı

‘Poyraz Karayel’in finalinden beri dizi ve film setlerinden uzak olan Burçin Terzioğlu, yeni bir projeyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ünlü oyuncu, BKM ile yeni film için anlaşma imzaladı